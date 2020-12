Cizre’de sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, araç yoğunluğun yüksek olduğu Yafes Caddesinde sokak sağlıklaştırma çalışması başlattı.

Cizre Belediyesi şehrin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Cizre Belediyesi, kentin en işlek caddelerinden biri olan Yafes Caddesinde sokak sağlıklaştırma çalışması başlattı. Belediye ekiplerince Yafes Caddesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak su birikintilerin önüne geçilerek yağmur suyu tahliye hattı çalışması başlatıldı. Modern bir görünüme kavuşan ilçede, trafik akışının daha güvenli ve rahat sağlanması için çift şeritli yol çalışması başlatıldı. Toz ve kirden kurtarılarak düzenleme yapılan cadde ve sokaklarıyla, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle ve daha birçok projeye imza atan Cizre Belediyesi köprü üstünde bulunan kaldırımları da yenileyecek.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, Yafes Caddesinden başlayarak eski Şırnak yoluna kadar asfaltlama çalışması yürütecek. Gün içerisinde Dörtyol’daki araç yoğunluğunu düşürmek için de Sanayi Caddesinden köprüye direk geçiş sağlayarak trafiğe önemli bir rahatlama getirilecek.

Cizre’nin hemen her noktasında yürütülen çalışmalar ile modern bir görüntüye kavuşan ilçede, köprüde karşılıklı olarak aydınlatma çalışması gerçekleştirecek. Uygulanan projeler ile örnek teşkil eden Cizre Belediyesi, köprü altında yayaların geçişini kolaylaştırmak için tünel yapıp, Mem u Zin ve Bırca Belek parklarını birleştirerek önemli bir projeye de imza atmış olacak.

‘Sokak sağlıklaştırma projeleriyle sokakları ve caddeleri daha ferah, daha nitelikli ve yaşam seviyesi yüksek bir görüntüye ulaştıracaklarını ifade eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Yafes Caddesinde uyguladıkları projenin, örneklik teşkil edecek düzeyde olduğunu söyledi. Kent estetiğine değer katan projelere öncülük ettiklerini vurgulayan Kaymakam Sinanoğlu, "İlçemizin her caddesi ve sokağı bizim için ayrı bir değer taşımaktadır. Belediye olarak mahallelerimizin tamamında değişim ve dönüşüm yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, cadde ve sokaklarımızı aslına uygun olarak yeniden restore edip, bakım ve onarıma tabi tutup hemşerilerimizin yaşam seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Kentimizin her noktasının estetik seviyesini artırmak sokaklarımızı renklendirmek ve hareketlendirmek adına titiz bir şekilde çalışıyoruz. Yafes Caddesindeki bu projemiz, bu tür projelere örneklik teşkil edecektir. Kent estetiğine değer katacak çalışmalarla Cizre’mizin bütün yaşam alanlarını daha güzel ve daha ferah bir görüntüye kavuşturmaya devam edeceğiz" dedi.