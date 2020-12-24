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Cizrespor: 2 - Gölcükspor: 1

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.12.2020 17:03 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig. 3. Gurupta oynanan futbol Müsabakasında Cizrespor, sahasında konuk ettiği Gölcükspor’u 2-1 yenerek üç puan almanın sevincini yaşadı.
3. Lig. 3. Gurupta Cizre Hamit Özalp Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında Cizrespor, konuk ettiği Gölcükspor’u Doğan Seçkin Şavkin ve Hakan Doğan’ın penaltıdan altığı gol ile 2-1 yendi. Gölcüksporun golünü ise 51. dakikada Barış Şen kaydetti. Ligde oynadığı 14 maçtan 9 mağlubiyet, 3 maçtan da beraberlikle ayrılıp 6 puan ile gurupta 16 sırada yer alan Cizrespor kendi sahasında karşılaştığı Gölcükspor’u 2-1 yenerek puanını 9’a yükseltti.
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xx, Mehmet Dura xx
Stat: Hamit Özalp Stadyumu
Cizrespor: Murat Günal xx, Hüseyin Rüzgar xx, Özgür Gedikli xx, Doğan Seçkin Şavkin xxx, Hakan Doğan xx (Dk.81 Ulaş Sarı), Ekrem Sütçü xxx, Yusuf Kerçin x (Dk. 57 Soner Ergençay xx), Berk Kal xx, Emre İşçiler xx, Ahmet Demir xx, Serhat Bütün xxx (Dk.90 Berk Cambaz)
Gölcükspor: Gökhan Yenigün x, Kadir Öge x, Veli Ortakcı xx, Batuhan Boyoğlu x (Dk. 46 Mustafa Serkan Koparan xx), Barış Şen xx, Ali Mert Işık x, Furkan Yiğit xx, Yunus Özdemir xx, Tunahan Köse xx, Coşkun Güner xx (Dk. 83 Batınay Korkmaz), Berkan Durdu xx (Dk. 75 Enes Dada x)
Goller: Doğan Seçik Şavkin, Hakan Doğan (Penaltı) (Cizre Spor) Barış Şen (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: Ahmet Demir, Hakan Doğan, Soner Ergençay, Berk Kal, Özgür Gedikli, Ekrem Sütçü (Cizre Spor), Berkan Durdu, Tunahan Köse, Furkan Yiğit (Gölcükspor)

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