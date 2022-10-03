YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ÇKS işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan tanınması çiftçileri memnun etti

ÇKS işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına imkan tanınması çiftçileri memnun etti

03.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçi Mesut Ozmak: - "Uygulama ne güzel oldu, tarladan, işimizin başından ayrılmadan işlemleri yapabiliyoruz" - Çiftçi Muammer Demircan: - "Oturduğumuz yerden, tarlamızda bahçemizde e-Devlet üzerinden 2 dakikada kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) değişikliklerin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi çiftçileri memnun etti.

Bakanlıtan yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇKS'deki bazı aksaklıkların giderilmesi ve bürokrasinin azaltılarak dijitalleşmenin ön plana çıkarılması hedeflenerek yönetmelik değişikliğine gidildi.

Yapılan değişiklikle ÇKS kayıt yenileme işlemi, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapılan toplam başvuru sayısı 43 bin 317'ye, toplam ÇKS belgesi oluşturma sayısı 53 bin 40'a ulaştı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, değişikliğin sağladığı etkinliği ve çiftçiler üzerindeki memnuniyetini yerinde görmek için Polatlı ilçesine bağlı Eskipolatlı Mahallesi'nde çiftçilerle bir araya geldi.

Burada çiftçilere yeniliğin getirdiği kolaylıkları anlatan Korkmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2001'den beri uygulamada olan ÇKS'de çok köklü bir değişikliğe gidildi. Daha önceden ÇKS kaydı yaptıracak çiftçilerimizin ilçe müdürlüğümüz, ziraat odası ile muhtar ve azaları gezerek bilgi ve belge toplaması, onaylattırması gerekiyordu. Uygulamanın ilk gününde Ankara'da 1000'e yakın çiftçimiz kayıt yenileme işlemini e-Devlet'ten gerçekleştirdi. Bundan sonra çiftçilerimiz ÇKS kayıt yenileme işlemlerine ayırdıkları vakitle daha fazla üretim yapabilecek, tarlada, bağda, bahçede daha fazla üretim yapma imkanına sahip olacak. İlçe müdürlüğümüzdeki personelimiz de bundan sonra veri girişine ayırdıkları vakti tarlada, bahçede çiftçimize daha fazla teknik bilgi vermek ve çiftçimizi yönlendirmek için kullanacak."

- Traktörden inmeden ÇKŞ kayıt işlemi gerçekleştirdi

Tarlasında ekim hazırlığı yapan çiftçi Mesut Ozmak, il müdürlüğü tarafından çiftçilere gönderilen bilgilendirme SMS'i ile yenilikten haberdar olduğunu kaydetti.

Ozmak, bu sayede işlemlerin kolaylaştığına işaret ederek, "Birkaç mahallede ekim yaptığımız için tek tek bu mahallelerin muhtarları ile azalarını bulup dosya imzalattırmak zorunda kalıyorduk. Bunla da yetmiyor ilçe tarım ve orman müdürlüğü ile ziraat odasında evrak gezdiriyorduk. Uygulama ne güzel oldu, tarladan, işimizin başından ayrılmadan işlemleri yapabiliyoruz. Önceden zaman kaybına uğruyorduk. Çok güzel bir yenilik oldu." ifadelerini kullandı.

Ozmak, e-Devlet üzerinden ÇKS kayıt yenileme işlemlerini traktöründen inmeden gerçekleştirdi.

Çiftçilik yapan Muammer Demircan da "Şimdi oturduğumuz yerden, tarlamızda, bahçemizde e-Devlet üzerinden 2 dakikada kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu konuda sağlanan kolaylıktan dolayı Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Uygulamanın getirdiği kolaylığı hem muhtar hem de çiftçi gözüyle değerlendiren Eskipolatlı Mahallesi Muhtarı Emin Özsoy da "Daha önce kayıt yenileyecek çiftçiler dosya imzalatmak için bana geliyordu. Uygulamadaki aksaklıklar, e-Devlet üzerinden kayıtla aşılmış oldu. Ben hem muhtar hem çiftçi olarak oldukça rahatladım. Artık kendi işimize daha çok zaman ayırabileceğiz. Bu yenilikten oldukça memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MEB, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptıMEB, Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı
Başsavcılıktan Mersin'deki polisevine terör saldırısı ve soruşturmalara ilişkin açıklama:Başsavcılıktan Mersin'deki polisevine terör saldırısı ve soruşturmalara ilişkin açıklama:
Şehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Özel Harekat Polisi Çalışgan, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı çks

Ankara Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:39
Öğle
12:43
İkindi
15:59
Akşam
18:36
Yatsı
19:54
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.