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Claudemir, Demir Grup Sivasspor'da

SİVAS HABERLERİ  | 25.01.2020 13:54 | Son Güncelleme

Claudemir, Demir Grup Sivasspor'da

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Claudemir Domingues de Souza'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ön libero Claudemir ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Claudemir daha önce Sao Carlos, Vitesse Arnhem, Kopenhag, Club Brugge, El-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi.

Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 33 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin'i renklerine bağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Futbol Spor Toto Süper Lig transfer

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