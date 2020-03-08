Cleveland Cavaliers Cedi'nin 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Cleveland Cavaliers, Batı Konferası'nın iddialı ekibi Denver Nuggets'ı 104-102 mağlup etti.
Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Kevin Love, 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele eden Collin Sexton ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla oynayan Cedi Osman taşıdı. Nuggets'ta Will Barton 22, Gary Harris 18, Jamal Murray 17 ise sayı attı.
Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a 118-114 yenildiği maçta 3 sayı, 3 ribaunt üretti. Ev sahibi Warriors'ta Damion Lee 24 sayı, 6 ribaunt, kenardan oyuna giren Eric Paschall da 23 sayı, 6 asistle mücadele etti.
Charlotte Hornets-Houston Rockets: 108-99
Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-111
Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 104-102
Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 118-101
Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 118-114
Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 111-123
(AA)
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