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Cleveland Cavaliers Cedi'nin 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

BASKETBOL HABERLERİ  | 08.03.2020 10:59 | Son Güncelleme

NBA'de Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Nuggets'ı 104-102 yendikleri karşılaşmada 20 sayı kaydetti.

Cleveland Cavaliers Cedi'nin 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Cleveland Cavaliers, Batı Konferası'nın iddialı ekibi Denver Nuggets'ı 104-102 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Kevin Love, 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele eden Collin Sexton ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla oynayan Cedi Osman taşıdı. Nuggets'ta Will Barton 22, Gary Harris 18, Jamal Murray 17 ise sayı attı.

FURKAN'DAN WARRİORS'A KARŞI 3 SAYI

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a 118-114 yenildiği maçta 3 sayı, 3 ribaunt üretti. Ev sahibi Warriors'ta Damion Lee 24 sayı, 6 ribaunt, kenardan oyuna giren Eric Paschall da 23 sayı, 6 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 108-99

Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-111

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 104-102

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 118-101

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 118-114

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 111-123

(AA)

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