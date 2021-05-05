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"Click Kart" ile anında alışveriş ve kazanma imkanı

05.05.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartı olmayan tüm müşterilere, dakikalar içinde internet üzerinden alışveriş yapabilme imkanı sunan Click Kart, mobil temassız ve QR ödeme özelliğine sahip

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, ödeme teknolojileri markası Mastercard iş birliğiyle gerçekleştirdiği yeni dijital kartı Click Kart'ı müşterilerinin hizmetine sundu.

VakıfBank'ın açıklamasına göre, banka müşterileri, anlık olarak tamamlanan değerlendirme sürecinin ardından, onaylanan dijital kartıyla kurye sürecini beklemeden internet üzerinden anında alışveriş yapabiliyor.

Click Kart sahipleri aynı zamanda, fiziki POS cihazlarında mobil temassız ödeme ve QR ödemeyle kartı hemen kullanma imkanı da buluyor.

VakıfBank, artırılmış güvenlik için fiziksel kartın üzerinde sadece müşteri ad ve soyadına yer veriyor.

Kart numarası, son kullanım tarihi ve CVV bilgileri yer almadığı için fiziksel kart, kötü niyetli kişilerin eline geçse dahi kullanılamıyor, önemli bir riski engellemiş oluyor. Kart bilgilerine yalnızca kart sahibinin VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kanallarından ulaşılabilmesi, müşteri ve kart güvenliğini üst seviyelere çıkarılıyor.

Anında güvenli alışverişe başlamanın yanı sıra, World platformunun sağladığı tüm taksit/puan kampanyaları ve ayrıcalıklarından faydalanma imkanı sunan Click Kart, lansmana özel bankadan ilk kez kredi kartı alacak ilk 20 bin müşteriye, yapacakları 100 TL ve üzeri internet alışverişlerinde 50 TL indirim kazandırıyor.

VakıfBank Click Kartın HCE özelliğiyle kart sahipleri temassız özellikli tüm POS'larda mobil telefonları ile anında işlem gerçekleştirip, hızlı ve güvenli alışveriş imkanına sahip oluyor.

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