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Clippers, NBA Batı Konferansı finalinde farkı bire indirdi

25.06.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns'ı 106-92 yenen Los Angeles Clippers, serideki ilk maçını kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Clippers, NBA Batı Konferansı finalinde farkı bire indirdi

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Serinin 3. karşılaşmasında ağırladığı Suns'ı mağlup eden Clippers, tarihinin ilk konferans finali galibiyetine ulaştı.

Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, 27 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Reggie Jackson 23 sayı, Ivica Zubac ise 15 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu.

Suns'ta Deandre Ayton 18 sayı, 9 ribaunt, ilk 2 mücadelede oynayamayan Chris Paul 15 sayı, 12 asist, 3 top çalma ve Devin Booker 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

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NBA
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