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Club Brugge'den Diagne için çarpıcı açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Club Brugge'ün genel menaceri Devy Rigaux, bir Belçika dergisine verdiği röportajda, Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Club Brugge'ün genel menaceri Devy Rigaux, bir Belçika dergisine verdiği röportajda, Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"EKSİKLİĞİNİ ARAMADIK"

Senegalli golcünün saygısız davranışları nedeniyle takım içindeki huzuru bozduğunu ve oyuncuları kötü anlamda etkilediğini belirten Rigaux, "Diagne gidince kesinlikle eksikliğini aramadık. Tam aksine takımda iyi bir aile ortamı oluştu, derin bir nefes aldık. Takımda kulübün standartlarına saygı duyan oyuncular kaldı" diye konuştu.

Hocası Clement'in kadro dışı bıraktığı Diagne, 1 ay ülkesi Senegal'da kaldıktan sonra, Galatasaray 'ın baskıları sonucu Brugge'de antrenmanlara geri dönmüştü.

(SPORX)

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Diagne Galatasaray Belçika

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