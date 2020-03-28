Club Brugge'den Diagne için çarpıcı açıklama

Club Brugge'ün genel menaceri Devy Rigaux, bir Belçika dergisine verdiği röportajda, Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Senegalli golcünün saygısız davranışları nedeniyle takım içindeki huzuru bozduğunu ve oyuncuları kötü anlamda etkilediğini belirten Rigaux, "Diagne gidince kesinlikle eksikliğini aramadık. Tam aksine takımda iyi bir aile ortamı oluştu, derin bir nefes aldık. Takımda kulübün standartlarına saygı duyan oyuncular kaldı" diye konuştu.
Hocası Clement'in kadro dışı bıraktığı Diagne, 1 ay ülkesi Senegal'da kaldıktan sonra, Galatasaray 'ın baskıları sonucu Brugge'de antrenmanlara geri dönmüştü.
(SPORX)
Fatih Terim'e eski öğrencisinden mesaj
'Evde kalmak neler kaçırdığımızı gösterdi'
Fenerbahçe, antrenman videosunu paylaştı!
Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz mesaj!
Bakan Koca'dan spor camiasına uyarı!
İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?
Genç kaleciden alkışlanacak hareket!
Fatih Terim'in durumuyla ilgili yeni açıklama geldi!
Trezeguet Beşiktaş'a mı geliyor?
Uğurcan Çakır test sonucunu açıkladı!
Burak Yılmaz isyan etti! "Her doktor ayrı konuşuyor!"
Trabzonspor evinde form tutuyor
Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama
Alman devlerinden Kovid-19 yardımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum