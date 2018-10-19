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Club Brugge Phillip Cocu'yu takibe aldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.10.2018 09:56 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İddialara göre Cocu, hoca değiştirmeyi düşünen o takım için listenin başında yer alıyor.

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Cocu'ya sürpriz talip

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Belçika'da ligde 10 haftanın ardından 25 puanla Genk'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Club Brugge'un, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Belçika'da ligde 10 haftanın ardından 25 puanla Genk'in 1 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Club Brugge'un, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği ortaya çıktı.
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Brugge, ligdeki konumunun aksine Şampiyonlar Ligi'nde kötü durumda.

Brugge, ligdeki konumunun aksine Şampiyonlar Ligi'nde kötü durumda.
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İlk maçta evinde Dortmund'a, ikinci maçta deplasmanda Atletico Madrid'e yenildi.

İlk maçta evinde Dortmund'a, ikinci maçta deplasmanda Atletico Madrid'e yenildi.
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Fenerbahçe'de Cocu 8 haftada ancak 8 puan toplayabildi.

Fenerbahçe'de Cocu 8 haftada ancak 8 puan toplayabildi.
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Başkan Ali Koç yaptığı açıklamalarda Cocu'nun arkasında durduğunu dile getiriyor.

Başkan Ali Koç yaptığı açıklamalarda Cocu'nun arkasında durduğunu dile getiriyor.
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Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. (FOTOMAÇ)

Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cocu Spor Toto Süper Lig Belçika club brugge

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