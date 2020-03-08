Çoban Veysel'in sörf yeteneği göz kamaştırıyor

Karadeniz'in hırçın dalgalarını aşmak için mücadele veren Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisedeyken okula uyum sağlayamadığı için eğitimini yarıda bıraktığını, Babalı Mahallesi'nde babasının koyunlarına baktığını söyledi.

Türkiye'de yeni gelişen spor dalları arasında yer alan dalga sörfünde göz alıcı sporculardan biri haline gelen ve geçtiğimiz hafta Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nı üçüncü olarak tamamlayan Demir, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edebilmek için destek bekliyor.

Babalı Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan mütevazi bir ailenin dört çocuğundan biri olarak dünyaya gelen Veysel Demir, 2,5 yıl önce tanıştığı sörfte ilerleyerek profesyonel sporcu oldu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çobanlık yapan 17 yaşındaki Veysel Demir, Babalı Sörf Kulübü'nün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü olan Tolga Hadimoğlu'nun desteğiyle başladığı dalga sörfünde elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Dalga sörfüne 2,5 yıl önce Babalı Sörf Kulübü'nün kurucusu ve aynı zamanda antrenörü olan Tolga Hadimoğlu'nun desteğiyle başladığını anlatan Demir, "Hocamız eğlence amacıyla yarışma düzenlemişti ve kazanlara hediye verdi. Biz de ondan sonra burada sörf yapmaya başladık." diye konuştu.

Demir, sörf tahtasının üzerine ilk çıktığında kendisini çok özel hissettiğini ve ondan sonra sörfün kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü aktararak, "Ailem ilk zamanlarda pek sıcak bakmadı. İzin alıyordum ama bu derecelere kadar geleceğimi pek tahmin etmiyorlardı. Başarılı olduktan sonra babam bana hediye olarak sörf tahtası aldı." ifadelerini kullandı.

- "Sörf benim için bir yaşam biçimi"

Dalga sörfünde iki kere Türkiye Şampiyonası'na katıldığını ve Alanya'da gerçekleştirilen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu dile getiren Demir, "Hedefim Türkiye birincisi olup Dünya Şampiyonası'na katılmak. Yine ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek hedeflerim arasında. Daha sonrasında ise burada sörf kulübü açarak yeni nesillere ilham vermek istiyorum." açıklamasında bulundu.