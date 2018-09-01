Cocu'dan Kayserispor maçı açıklaması: Utanç duymalıyız

Fenerbahçe'de evinde Kayserispor karşısında alınan 3-2 mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör Phillip Cocu bu akşam galibiyetle ayrılmaları gerekirken mağlup olmalarının hiç bir şekilde bahanesi olamayacağını belirterek, "Kulüp ve takım içindeki değişimlerin bu konuyla alakası olamaz. Hiçbir şey bu meseleye bahane olamaz. Bunlar, sahadaki performansımızdan dolayı oluyor. İki mağlubiyet almıştık. Bu akşam galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu. Taraftarlarımız arkamızdaydı. Son ana kadar da bizi desteklediler. Onlara hak ettikleri geri ödemeyi ve istediklerini veremedik" dedi.

"BU DURUMDAN SAVAŞARAK ÇIKACAĞIZ"

Alınan mağlubiyetlerin sonrası içinde bulunulan durumun bir an önce farkına varılması gerektiğini ifade eden Cocu, "İçinde bulunduğumuz pozisyonu, ne durumda olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Bu durumdan kurtulabilmek için bir savaş ve mücadele vermemiz gerekiyor. Kulüpte çalışan herkes için geçerli. Oyuncularımız için de geçerli. Bu durumdan çıkabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak. Böyle mağlubiyetlerden sonra öz güveniniz maksimum düzeyde değildir. Normal olarak profesyonel futbolcuların kariyerlerinde iyi dönemler ve çıkmaları, çözmeleri gereken zor dönemler vardır. Biz şu anda zor dönemi yaşıyoruz. Bizi bekleyen milli ara var. Bu, bizim için iyi olacaktır. Aramıza katılan bazı yeni oyuncular var. O oyunculardan bazıları milli arada bizimle kalacak. Onlarla çalışacağız. Adaptasyonu için faydalı bir ara olacak. Milli takımlardan dönenlerin de katılımıyla bu sıkıntıları çözebilmek için çabalayacağız" diye konuştu.