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Cocu'dan Kayserispor maçı açıklaması: Utanç duymalıyız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.09.2018 23:57 | Son Güncelleme

Kayserispor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, utanç duymaları gerektiğini söyledi ve ekledi: "2-1'i bulunca akıllı oynamamız gerekiyordu."

Cocu'dan Kayserispor maçı açıklaması: Utanç duymalıyız

Fenerbahçe'de evinde Kayserispor karşısında alınan 3-2 mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör Phillip Cocu bu akşam galibiyetle ayrılmaları gerekirken mağlup olmalarının hiç bir şekilde bahanesi olamayacağını belirterek, "Kulüp ve takım içindeki değişimlerin bu konuyla alakası olamaz. Hiçbir şey bu meseleye bahane olamaz. Bunlar, sahadaki performansımızdan dolayı oluyor. İki mağlubiyet almıştık. Bu akşam galibiyetle ayrılmamız gerekiyordu. Taraftarlarımız arkamızdaydı. Son ana kadar da bizi desteklediler. Onlara hak ettikleri geri ödemeyi ve istediklerini veremedik" dedi.

"BU DURUMDAN SAVAŞARAK ÇIKACAĞIZ"
Alınan mağlubiyetlerin sonrası içinde bulunulan durumun bir an önce farkına varılması gerektiğini ifade eden Cocu, "İçinde bulunduğumuz pozisyonu, ne durumda olduğumuzu fark etmemiz gerekiyor. Bu durumdan kurtulabilmek için bir savaş ve mücadele vermemiz gerekiyor. Kulüpte çalışan herkes için geçerli. Oyuncularımız için de geçerli. Bu durumdan çıkabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak. Böyle mağlubiyetlerden sonra öz güveniniz maksimum düzeyde değildir. Normal olarak profesyonel futbolcuların kariyerlerinde iyi dönemler ve çıkmaları, çözmeleri gereken zor dönemler vardır. Biz şu anda zor dönemi yaşıyoruz. Bizi bekleyen milli ara var. Bu, bizim için iyi olacaktır. Aramıza katılan bazı yeni oyuncular var. O oyunculardan bazıları milli arada bizimle kalacak. Onlarla çalışacağız. Adaptasyonu için faydalı bir ara olacak. Milli takımlardan dönenlerin de katılımıyla bu sıkıntıları çözebilmek için çabalayacağız" diye konuştu.

"KAYSERİSPOR'UN GERİ DÖNÜŞÜNE İZİN VERDİK"
Maçı değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, "Reyes'in yumuşak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Topla iyi işler yaptığı bir akşamdı. Maçın belli bir dönemi vardı. Rakip oyuncu geri gelerek top almaya başladı. Kanat oyuncularının da geri gelmesiyle Eljif Elmas ve Mehmet Ekici 4'e 2 kaldı. O andan itibaren zorlanmaya başladık. Maçın başında iyi bir iş çıkarıyorduk. Birlikte oynuyorduk. Takım mesafesi büyük değildi. Sonra mesafe büyüdüğünde orta sahada büyük boşluklar bıraktık. Bu geliştirebileceğimiz bir nokta. 2-1'i bulduktan sonra akıllı olup, birlikte kalarak onlara geri dönüş fırsatını vermememiz gerekiyordu. Onların geri dönmesine izin verdik. Bazı oyuncularımızın atmaları gereken bazı adımlar var. Bu gelişimi birlikte sağlamalıyız" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Fenerbahçe Kayserispor

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
her genc kızın başına gelir bunlar diycemde biraz fazla oldunuz zuhahaaa
Sen kendinden utanç duy cocu efendi comolli ve sen defol
valbeuna oynadığı her maçta bol gol yiyoruz, bol pozisyon veriyoruz. bu adamı ya kanatta oynatmayin yada en güzeli oyunun gidişine göre sin yarim saat oynatin.
hoca sende kusurabakmada golcu alıosun pas atanları cıkarıosun kım atıcak golculere pas bi takımı oturtamadın
hiç umudum yok
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