Cocu'nun F.Bahçe'ye faturası belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki iş birliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’in 10. haftasında Ankaragücü’ne karşı alınan 3-1’lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurmuştu. Sarı-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu’nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor.

KASADAN SERVET ÇIKACAK

Her fırsatta ağır borç yükünden bahseden Fenerbahçe yönetimi sözleşmesini feshettiği teknik direktör Phillip Cocu için kulüp kasasından önemli bir ödeme yaptı. PSV Eindhoven’dan yıllık 500 bin Euro kazanan Cocu Fenerbahçe’den yıllık 2.1 milyon Euro alıyordu.

Yönetim tazminat olarak Cocu’ya 1 yıllık maaşını öderken, ayrıca sezon başında PSV Eindhoven’a da Hollandalı çalıştırıcının sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon Euro vermişti. Cocu’nun sarı-lacivertli kulübü maliyeti menajer ücretleri, ödenecek tazminat, tazminatın içerdiği bonuslarla birlikte 5 milyon Euro’yu bulacak. Bu rakam da Türk lirasıyla 30 milyon TL’yi aşan bir rakama denk geliyor. (Yeni Şafak)

