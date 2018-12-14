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Cocu'nun F.Bahçe'ye faturası belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

Phillip Cocu için sezon başında PSV’ye 2 milyon Euro tazminat ödeyen Fenerbahçe, Hollandalı teknik adama da 1 yıllık alacakları tutarı olan 2.1 milyon Euro ve diğer alacaklarını ödeyecek. Böylece Cocu'nun Fenerbahçe'ye faturası 5 milyon Euro’yu bulacak.

Cocu'nun F.Bahçe'ye faturası belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki iş birliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’in 10. haftasında Ankaragücü’ne karşı alınan 3-1’lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurmuştu. Sarı-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu’nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor.

KASADAN SERVET ÇIKACAK
Her fırsatta ağır borç yükünden bahseden Fenerbahçe yönetimi sözleşmesini feshettiği teknik direktör Phillip Cocu için kulüp kasasından önemli bir ödeme yaptı. PSV Eindhoven’dan yıllık 500 bin Euro kazanan Cocu Fenerbahçe’den yıllık 2.1 milyon Euro alıyordu.

Yönetim tazminat olarak Cocu’ya 1 yıllık maaşını öderken, ayrıca sezon başında PSV Eindhoven’a da Hollandalı çalıştırıcının sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon Euro vermişti. Cocu’nun sarı-lacivertli kulübü maliyeti menajer ücretleri, ödenecek tazminat, tazminatın içerdiği bonuslarla birlikte 5 milyon Euro’yu bulacak. Bu rakam da Türk lirasıyla 30 milyon TL’yi aşan bir rakama denk geliyor. (Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Fenerbahçe psv

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
afferin sana ali koç her fırsatta aziz şöyle borç bıraktı böyle battık sen aynı demirören gibi cebine 100 milyon euro koymuşlar hadi birazda fener le oyna demişler yoksa koca koç holding i batırırsın allah muhafaza
yuh arkadas elin adamı böyle tokatlayıp gidiyor lanet olsun böyle düzene
Kulüpler işte böyle böyle batıyor yabancılar milyon eurolarla zengin olup dönüyorlar
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