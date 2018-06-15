Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'ın başında bulunan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Phillip Cocu'nun menajerinin İstanbul'da olduğu iddia edildi.

PSV Eindhoven'ın Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe ile son detayları görüşmek için İstanbul'da.

Philip Cocu'nun da, Pazar veya Pazartesi günü İstanbul'a olacağı ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak görevine başlayacağı belirtildi.

Ayrıca, haberde Avustralya Milli Takımı'nın başında olan Mark van Bommel ve Bert van Marwijk ikilisinin Cocu'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı PSV'nin listesinin başında olduğu iddia edildi.

