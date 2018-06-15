SPOR

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.06.2018 20:17 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarında flaş bir gelişme meydana geldi. beIN SPORTS'un haberine göre; Phillpe Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe yönetimiyle görüşmek için İstanbul'a geldi.

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'ın başında bulunan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Phillip Cocu'nun menajerinin İstanbul'da olduğu iddia edildi.

PSV Eindhoven'ın Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe ile son detayları görüşmek için İstanbul'da.

Philip Cocu'nun da, Pazar veya Pazartesi günü İstanbul'a olacağı ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak görevine başlayacağı belirtildi.

Ayrıca, haberde Avustralya Milli Takımı'nın başında olan Mark van Bommel ve Bert van Marwijk ikilisinin Cocu'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı PSV'nin listesinin başında olduğu iddia edildi.

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!
Damien Comolli: Hep günü kurtarmışlarDamien Comolli: Hep günü kurtarmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Philipp Cocu Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

Cüneyt Çakır ikinci kez Dünya Kupası'nda görev yapan ilk Türk hakem oldu!

Celta Vigo Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı

Celta Vigo Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı

Mısır 0 - 1 Uruguay (Maç özeti)

Mısır 0 - 1 Uruguay (Maç özeti)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Cocu'nun menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'yle görüşmek için İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Fenerbahçe Josef de Souza'yı satmaya hazır!

Damien Comolli: Hep günü kurtarmışlar

Damien Comolli: Hep günü kurtarmışlar

Soldado kalmak istiyor

Soldado kalmak istiyor

Fenerbahçe'nin Javier Pastore ile ilgilendiği iddia edildi

Fenerbahçe'nin Javier Pastore ile ilgilendiği iddia edildi

David Ospina adım adım Fenerbahçe'ye!

David Ospina adım adım Fenerbahçe'ye!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.