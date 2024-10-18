"Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla..." Bergüzar Korel kan donduran konuşmayı paylaştı

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan yeni doğan çetesinin tape kayıtları kan dondurdu.

Para için bebekleri öldürmekten çekinmeyen canilerden hemşire Hasan Basri G'nin fezlekede yer alan tapede, "Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Ben ne yapacağım biliyor musun? Gidip babayla anayla görüşeceğim şimdi bugün parayı alacağım. Kanka bugün bir alem yaparız o parayı bir kurtarayım" dedi.

Türkiye yaşananlara dair ortaya çıkan detaylarla şoke oldu. Oyuncu Bergüzar Korel de bu konuda duyduğu öfkeyi paylaştı.

"BÜYÜK BİR ÇÜRÜMÜŞLÜK"

3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel gördükleri karşısında şok yaşadı ve "Bir bebeğin ölümünden kazandığı parayla alem yapmayı planlıyor. Nasıl nefes alır bir insan?" dedi.



Bergüzar Korel daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Bakın bu korkunç bir şey her gün daha ne kadar kötü olabilir dedikçe daha da korkunç şeylere şahit oluyoruz. Fakat bu artık son nokta! Bu büyük bir çürümüşlük ve kötülük bebek bunlar" diyerek isyan etti.