Çocuğu okula gitmek istemeyen aileler dikkat! Zorlamak yerine bunu yapın

Kocaeli’de ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerine daha bilinçli ve sağlıklı şekilde eşlik edebilmesi amacıyla düzenlenen "Ailem Kocaeli Buluşmaları"nda bu kez "Okula Uyum Sürecinde Çocuk ve Aile" konusu ele alındı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda çocuk gelişimi uzmanı Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, çocukların okula uyum sürecinde karşılaşabileceği güçlükler, ailelerin doğru yaklaşımı ve çocuklara nasıl destek olunabileceği konusunda önemli bilgiler paylaştı. Dr. Saniye Bencik Kangal, okula başlamanın çocuklar için yalnızca yeni bir eğitim döneminin başlangıcı olmadığını, aynı zamanda önemli bir yaşam değişikliği olduğunu belirtti.

"HER ÇOCUK OKULA KENDİ HIZINDA UYUM SAĞLAR"

Çocukların okula uyum sürecinde hemen alışmalarını, hiç ağlamamalarını ya da kaygı yaşamamalarını beklemenin doğru olmadığını belirten Kangal, "Çocuğun ‘Burada güvendeyim, annem ve babam bana güveniyor’ duygusunu yaşayabilmesi çok kıymetli. Ebeveynlerin vedalaşmayı uzatmaması, öğretmenine güven göstermesi, çocuğu başka çocuklarla kıyaslamaması ve okuldan döndüğünde yaşadığı deneyimleri yargılamadan dinlemesi uyum sürecini kolaylaştırır. Her çocuk okula kendi hızında uyum sağlar. Çocuğa zaman tanımak, güven vermek ve attığı küçük adımları fark ederek desteklemek bu sürecin en önemli anahtarlarıdır" dedi.

ÇOCUKLAR GÜVENDE ANNE VE BABALAR SEMİNERDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç da ailelerin çocukların eğitim hayatındaki rolüne dikkat çekti. Malkoç, "Çocuklarımızın geleceğe güvenle hazırlanması için yalnızca eğitim kurumlarının değil, ailelerin de desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Çocuklar, alanında uzman eğitmenlerin eşliğinde yaş gruplarına uygun oyun ve etkinliklerle güvenli ve keyifli vakit geçirirken, anne ve babalar da semineri rahatlıkla takip etme fırsatı buldu. Buluşma boyunca çocuklar kendileri için hazırlanan alanda oyun ve etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, aileler de Kangal’ın okula uyum sürecine dair bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldu.

UZMAN GÖRÜŞLERDEN FAYDALANIN

Okula uyum sürecinin yalnızca çocuğun değil, ailenin de birlikte yaşadığı bir süreç olduğuna dikkat çekilen programda vatandaşlar, çocuklarının okula başlangıç döneminde karşılaşabilecekleri durumlar ve bu süreçte sergileyebilecekleri doğru yaklaşımlar konusunda uzman görüşlerinden yararlanma fırsatı buldu.