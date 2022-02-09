Çocuğun kavgada öldürülmesine ilişkin 2 kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kavga ettikleri 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak ve darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 15 ve 16 yaşındaki iki kardeşe, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ali Hocalı Mahallesi'nde, geçen yıl 1 Eylül'de 13 yaşındaki Boran Özdemir'in bıçaklanarak ve başına odunla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan N.T. (15) ve ağabeyi Ö.T. (16) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça, hazırlanan ve Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar N.T. ve Ö.T. hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İddianamede, N.T. ve Ö.T'nin ekmek almak amacıyla motosikletle Ali Hocalı Mahallesi'ndeki fırına gittikleri, bir süre sonra yakındaki durakta bekleyen Boran Özdemir ile "bakışma" nedeniyle tartıştıkları anlatıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.T'nin sopayla, kardeşi N.T'nin de bıçakla saldırdığı Boran Özdemir'in ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede de 3 gün sonra hayatını kaybettiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, iki kardeşin olayın ardından motosikletle kaçtıkları ve saklandıkları bahçede yakınları tarafından yakalanıp polise teslim edildiği bildirildi.

Sanıkların, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede ifadelerine yer verilen iki kardeş, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

- Olay

Geçen yıl 1 Eylül'de merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde Boran Özdemir durak yakınında beklediği sırada fırından dönen N.T. ve ağabeyi Ö.T. ile aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve odunla darbedilerek yaralanmıştı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayın şüphelisi firari iki kardeş, Özdemir'in ölümünden sonra yakınları tarafından saklandıkları bahçede yakalanıp polise teslim edilmişti.

