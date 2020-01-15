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  4. Çocuğunu hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 yaralı

Çocuğunu hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 yaralı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düşme sonucu kolunda kırık oluşan çocuğunu Gaziantep’e tedaviye götüren aile kaza yaptı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde düşme sonucu kolunda kırık oluşan çocuğunu Gaziantep’e tedaviye götüren aile kaza yaptı. Kazada, bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesinde ikamet eden Ümit Y. (34), eşi Emine A. (34) ile beraber kolu kırılan kızları Mina Y.’yi hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ümit Yılmaz idaresindeki 27 SZ 066 plakalı araç, İslahiye-Nurdağı karayolunun 13. kilometresi Kozdere kavşağında önlerine kontrolsüz çıkan H.K. yönetimindeki 27 SC 764 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada anne Emine A. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Emine A. ve kolu kırık olan kızı Mina, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü personelleri yola düşen parçaları ve yola dökülen yağları temizledi.

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