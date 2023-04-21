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Çocuğunun eğitimi için biriktirdiği parasını polis teslim etti

21.04.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da bir vatandaşın çocuğunun eğitimi için biriktirdiği para enkaz altında kaldı. Polislerin bulduğu para, sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü personeli Adıyaman’da enkaz kaldırma işlemi esnasında dikkatli ve duyarlı çalışmaları sayesinde yüklü miktarda döviz cinsinde para buldu. Döviz cinsi paranın 500 bin Türk lirasına tekabül ettiği öğrenildi. Döviz cinsi paranın İsviçre’de çalışan gurbetçi vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından paralar sahibine teslim edildi. Çocuğunun eğitimi için sakladığı dövizlerin bulunmasından dolayı vatandaş memnuniyetini bildirerek polislere teşekkür etti.

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