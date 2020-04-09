Çocuğunuzun daha zeki olmasını istiyorsanız bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin!

Zihinsel gelişimi destekleyen besinler algı yeteneği, hızlı düşünme, hızlı karar alma ve dikkat toplamayı geliştirmede oldukça fazla etkiye sahiptir. İşte çocukların zihinsel gelişimini destekleyen besinler...

YUMURTA

Zeka geliştiren besinlerin en üst sırasında yer alan yumurta hafıza için gerekli olan A, D, B12 ve B vitaminlerini içerir. Yüksek protein kaynağı olan yumurta çocukların konsantrasyonunu artırır. Özellikle sarı kısmında yer alan kolin, beynin gelişimini destekleyerek hafıza açısından son derece faydalıdır. Oldukça güçlü bir besin deposu olan yumurta vücudun zinde ve uyanık kalması için gerekli enerjiyi çocuklarınıza sağlar.

BALIK

Beyin yapısının %50-60'ı yağlardan oluşur. Beyinin büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için çocuklarınızın ihtiyacı olan Omega-3, EPA ve DHA yağlarını balık yedirerek karşılayabilirsiniz. Balık, hafızayı güçlendirerek olası hafıza kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı olur, ayrıca gözlerin sağlığının korunmasına da büyük fayda sağlar. Bu sebeple çocuklarınıza düzenli olarak haftada 2 kere balık yedirmelisiniz. Yağlı balıklardan somon, ton balığı ve sardalyayı tercih edebilirsiniz.