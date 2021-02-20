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Çocuk evlerinde kalan çocuklara bilgisayar dağıtıldı

20.02.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara bilgisayar dağıtıldı.Bilecik Valiliği ve bir bankanın Bilecik şubesi işbirliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan ve akademik olarak başarılı çocukların desteklenmesi amacıyla bilgisayar desteğinde bulunuldu.

Bilecik’te sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklara bilgisayar dağıtıldı.
Bilecik Valiliği ve bir bankanın Bilecik şubesi işbirliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan ve akademik olarak başarılı çocukların desteklenmesi amacıyla bilgisayar desteğinde bulunuldu. Çocuklarla sohbet eden Vali Şentürk, "Bilgisayarlar, kontrollü ve bilgi erişimli olarak kullanılacak. Çocuklarımızdan kendilerini buralarda iyi bir şekilde yetiştirmelerini, geleceklerinin alt yapısını çalışarak yapmalarını istiyoruz. Derslerinize çalışarak, yaptığınız işin en iyisini yapmalısınız’’ dedi.
Çocuklar, eğitim hayatlarına destek veren Vali Şentürk’e ve banka Müdürü Mehmet Tahir Savaş’a, kurslarda yapmış oldukları tablo hediye etti. Vali Şentürk’te, Savaş’a teşekkür belgesi verirken, çocuklara da kitap hediye etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost’un da katıldığı etkinlikte, pandemi koşullarında uzaktan eğitime kesintisiz katılan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar, bu süreçte katıldıkları sportif ve kültürel faaliyetlere ilişkin gösteri sundu.

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