Çocuk görüşme merkezleri 4 il ve 15 ilçede daha hizmete giriyor

Adalet Bakanlığınca, 4 il ve 15 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin yarın hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 697'ye yükselecek.

Alınan bilgiye göre, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle çok sayıda il ve ilçede çocuk görüşme merkezi kuruldu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın çocuk görüşme merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik talimatı üzerine il ve ilçelerde merkezlerin kurulması için çalışmalar yapıldı.

Tartışmalara da neden olan "icra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis ile Akçakale, Araban, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Kadirli, Karaisalı, Karataş, Nurdağı, Pozantı, Siverek ve Suruç ilçelerinde merkezler yarından itibaren faaliyete geçirilecek. Böylece ülke genelindeki merkez sayısı 697'ye yükselecek.

