Çocuk Hakları Günü açıklaması

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı İbrahim Halil Aydın, 20 Kasım Çocuk Hakları Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

Dernek binasında yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan İbrahim Halil Aydın, çocuk haklarının, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavram olduğunu dile getirdi.

İbrahim Halil Aydın, “Çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi ile bugün Çocuk Hakları Günü olarak kabul edilmiştir.

Çocuk, bir toplumun geleceğidir. Bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi yetiştirilmiş çocuklar sayesinde refah düzeyi yüksek bir toplum haline geline bilinir. Geleceğimiz olan çocukların iyi yetiştirilmesi sadece ailenin sorumluluğunda olmayıp aynı zamanda devletinde sorumluluğundadır. Bu nedenle kanunen çocuk olarak kabul edilen insanların hakları yetişkinlerin haklarından farklı olarak güvence altına alınmıştır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de düzenlenen haklar yetişkinlerin haklarına çok benzese de, söz konusu sözleşme yetişkinlerin ve hükümetlerin çocukların tüm haklarına erişimlerini sağlamak konusunda ek sorumlulukları olduğunu belirtmektedir. Çünkü çocuklar büyüyor, öğreniyor ve bazen de yaşları nedeniyle daha fazla korunmaya ihtiyaç duyuyorlar.

Ülkemizde de çocuk istismar ve ihmalleri noktasında yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen etkin sonuçlara ulaşılamamaktadır. Çocuk İşçiliği, çocuğa yönelik işlenen suçlar ( ihmal ve istismar, şiddet vb.) , eğitimine devam edememe, erken yaşta evlilik, yoksulluktan kaynaklı yaşanan sorunlar (Mevsimlik tarım işçiliği, yetersiz beslenme, sağlıksız barınma koşulları gibi) sorunlar, çocuk hakları konusunda daha iyi politikalar geliştirmemiz gerektiğini bizlere göstermektedir.

On sekiz yaşından küçük olan herkes çocuktur. Çocuklar hayatta kalmalı, özgürce yaşamalı ve gelişmelidir. Mülteci sayılan her çocuk bulunduğu ülkedeki çocuklarla aynı haklara sahip olmalıdır.

Her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişimini sağlayacak yeterli bir yaşam standardı sağlanmalıdır” diye konuştu.