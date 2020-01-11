Çocuk ne kadar yiyeceğine kendi karar vermeli

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nalan Karabayır, iştahsızlıkta en başarılı yöntemin davranışsal tedavi olduğunu belirterek, "Temel yaklaşım ebeveynin neyi, nerede ve ne zaman yiyeceğine karar vermesi, çocuğun ise ne kadar yiyeceğine karar vermesidir. Bu dönemlerde çocuğun sofraya oturtulması, besleyen kişinin keyifle yemeğini yiyerek çocuğa örnek olması, çocuğun yemediğinde zorlanmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Karabayır yaptığı açıklamada, iştahsızlığın en sık, süt çocukluğu ve ilk 6 yaşta görülen beslenme sorunu olduğunu belirterek, ek gıdaya geçiş, biberondan kaşığa ya da pürtüklü gıdaya geçiş gibi değişikliklerin olduğu dönemlerde görüldüğünü aktardı.

Çocuklarda özellikle 1 yaştan sonra büyümenin yavaşladığını anlatan Karabayır, “Bu dönemde vücudun enerji ihtiyacının azalması nedeniyle ortaya çıkan daha az beslenme aile tarafından iştahsızlık olarak değerlendiriliyor. İştahsızlığı ortadan kaldırmak adına çocuğun kendi kendine yemek yemesi için özgür bırakılması ilk adım. Porsiyonlar küçük olmalı ve yemediği besinler, sevdiği yiyeceklerle birlikte ya da farklı biçimlerde verilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.