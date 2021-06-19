Çocuk özlemini hem biyolojik hem de koruyucu baba olarak dindirdi

Cengizhan Yıldırım, AA muhabirine, 12 yıl çektikleri çocuk özlemini hem kendi oğullarını kucaklarına alarak hem de bir erkek bebeğin koruyucu ailesi olarak dindirdiklerini söyledi.

İlgili yerlere başvuran ve aradan geçen sürede tedavinin sonuç vermesi sonucu bir erkek çocuk sahibi olan çift, bir çocuğun daha aile ortamında büyümesi için koruyucu aile olma kararından vazgeçmedi.

Koruyucu ailesi oldukları çocuğun henüz 40 günlükken evlerine geldiğini aktaran Yıldırım, "Çok küçük çocuklar çok bakıma muhtaçtır. Gösterdiğimiz ilgi ve çok küçük olması dolayısıyla aramızda çok güçlü bir bağ oluştu. Gerek bizim kendi çekirdek ailemizde gerek büyük ailemizde o bağ çok güçlü hale geldi. Herkes çok seviyor." diye konuştu.

Yıldırım, herkesin koruyucu aile olabileceğini, bu duygunun mutlaka tadılması gerektiğini dile getirerek, "Koruyucu aile olmaya genellikle çocuğu olmayan aileler bir nebze olsun evlat sevgisini tadabilmek için yöneliyor. İnsanın 2, 3, 4 biyolojik çocuğu olsa bile bir çocuğa koruyucu aile olabilir." dedi.

Babalık kavramının önemine işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ne zaman bir tehlike sezseler bana sokuluyorlar. O zaman çok hoşuma gidiyor çünkü babaları var. Babaları oğullarını tehlikeden korur. Bu çok önemli bir şey. Aslında ailenin ne olduğunu, ailenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu koruyucu aile olduktan sonra, özellikle oğlumuza geceleri ağladığında baktığım zaman anladım. Çok güçlü bir ilişki bu. Yani onu kucağınıza aldığınız zaman, onun altını değiştirdiğiniz zaman o çocuk dünyasında bunu hissediyor. Ne kadar küçük olsa bile 'Benimle ilgilenen birisi var, babam var, annem var.' diye düşünüyor."