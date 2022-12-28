YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

28.12.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çocuk parkında iki aile arasında yaşanan tartışma, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çocuk parkında iki aile arasında yaşanan tartışma, bıçaklı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan parkta çocuklarını salıncakta sallayan bir aile ile parktaki diğer aile arasında çocuğun salıncaktan düşmesi sonucu dişinin kırılması nedeniyle tartışma çıktı. Çocuğun salıncaktan düşmesine sebep olduğu iddia edilen kadının, ağabeyini arayarak olayı anlatması üzerine parka gelen ağabeyi, diğer aile ile tartışmaya başladı.

Olayın büyümesi üzerine öfkeli ağabey, cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Ü.D.’yi (38) sağ yanağından ve sağ kulağından bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Yaralanan Ü.D., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edremit Körfezi’nde köpek balığı paniğiEdremit Körfezi’nde köpek balığı paniği
Hatay’da inanılmaz kazaHatay’da inanılmaz kaza
Köyceğiz’de trafik kazası: 1 ölüKöyceğiz’de trafik kazası: 1 ölü
Anahtar Kelimeler:
Bandırma

Balıkesir Namaz Vakitleri 28 Aralık Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:21
Öğle
13:15
İkindi
15:38
Akşam
17:58
Yatsı
19:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Çarşamba

Akdeniz Eczanesi
Altieylul
Uğurlu Eczanesi
Altieylul
Şeyma Eczanesi
Karesi
Yeni Hisar Eczanesi
Karesi
Füsun Eczanesi
Ayvalik
Bal Eczanesi
Bandirma
Defne Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Yılbaşında sevdiklerinize yapay zeka ile oluşturulmuş profil fotoğrafları hediye edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.