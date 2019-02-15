YEMEK

Çocuk sahibi olmayanlar bu haber sizin için!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.02.2019 09:56 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çağatay Köşkeroğlu, testosteron seviyesindeki düşüşün durduran ve doğurganlığı artıran besinleri açıkladı. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu listeye muhakkak göz atmalı...

Çocuk sahibi olmayanlar bu haber sizin için!

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan kısırlık durumunun sadece kadınlardan kaynaklı olmadığı, erkeklerden de kaynaklandığı artık biliniyor. Peki neden erkeklerin sperm kalitesinde ve sayısında düşüş meydana geliyor? Son yıllarda teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hayatımızdaki yeri artan zararlı ışınlar, kucaklarımızdan düşürmediğimiz bilgisayarlar, cebimizden çıkarmadığımız telefonların yanı sıra, günlük yaşantımızda ki stres, vücudumuzda biriken toksik maddeler ve ağır metaller sonucunda erkeklerde testosteron seviyesinde bir düşüş ve buna bağlı olarak üreme oranında büyük bir azalma görüldüğünü konusun uzmanları bildiriyor. Bunların yanı sıra; şişmanlık, fast-food gıdalar, trans yağ içeren besinler, sigara, tütün, uyuşturucu, alkol kullanımı, uzun süre sabit bir şekilde oturma, testislerin aşırı ısınması da testosteron seviyesinde azalma ve iktidarsızlık sorununun görülmesinde baş faktörler olduğunu da araştırma sonuçları ortaya koyuyor.

hamile2

Testosteron seviyesini artışa geçiren besinler:

Muz:
muz

İçerdiği bromelain enzimi sayesinde libidonun artmasını sağlar ve cinsel isteği arttırır.

İstiridye:
İçerdiği çinko sayesinde testosteron artışını, sperm seviyesinin ve kalitesinin artmasını sağlar.

Uskumru:
D vitaminin en büyük kaynaklarından olan bu besin testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.

Kuşkonmaz ve brokoli:
kuşkonmaz

İçerdiği Folik Asit (B9) vitamini sayesinde düzenli tüketildiğinde testosteron seviyesi üzerinde ciddi artışlar meydana getirmektedir.

Yumurta:
İçerdiği E vitamini sayesinde kısırlığın azalmasına yardımcı olur.

Asya Ginseng:
Yorgunluk hissi ve iktidarsızlık durumunda kullanımı önerilen ginsengin testosteron seviyesi üzerinde artış sağladığı gözlemlenmiştir.

D3 Vitamini:
Beslenmelerinde D3 vitamini arttıran kişilerin testosteron seviyelerinin 4 kat arttığı gözlemlenmiştir.

Kırmızı et:

kırmızı et

İçerdiği çinko sayesinde serum testosteron düzeyinde artış sağlamaktadır.

Bitkisel yağlar:
Bilinçli miktarda tüketildiği takdirde kolestrol değerini düşürüp, kalp ve damarların sağlığını koruyarak ereksiyon durumunu ve sperm seviyesi arttırır.

Ispanak:
Magnezyum açısından yüksek olduğundan testosteron seviyesini %24 oranında arttırdığı görülmektedir.

Bitter Çikolata:

bitter

İçerdiği L - Arginine aminoasiti sayesinde testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.

Köşkeroğlu, bu besinlerin ne şekilde tüketileceği konusunda da şöyle diyor:

Sabah kalktığınızda almanız gereken protein miktarını 1-2 adet yumurtadan, ana öğünlerden yaklaşık 2,5-3 saat sonra yapmanız gereken ara öğünlerde meyve tercihinizi muzdan, yemekleri de kullandığınız yağı zeytinyağından yana kullanarak, öğle ve akşam yemeklerinde ise balık veya kırmızı et tüketerek testosteron seviyenizin artmasını sağlayabilirsiniz.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Kalori derdini unutturacak en lezzetli 6 şerbetli tatlıKalori derdini unutturacak en lezzetli 6 şerbetli tatlı
Makarna suyuna limon sıkarsanız...Makarna suyuna limon sıkarsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
testosteron seviyesini yükselten gıdalar hamile kalmayı kolaylaştıran yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

En zorlu etap! Kadın bedeni spermde seçici davranıyor

En zorlu etap! Kadın bedeni spermde seçici davranıyor

Makarna suyuna limon sıkarsanız...

Makarna suyuna limon sıkarsanız...

Tereyağı ve margarin arasındaki fark nedir?

Tereyağı ve margarin arasındaki fark nedir?

Tuzun tuzla buz ettiği 5 problem

Tuzun tuzla buz ettiği 5 problem

Anadolu'nun pizzası: Yağ somununu ilgi büyük

Anadolu'nun pizzası: Yağ somununu ilgi büyük

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fast food restoranlarındaki patates kızartmaları neden bağımlılık yapar?

Fast food restoranlarındaki patates kızartmaları neden bağımlılık yapar?

Kalori derdini unutturacak en lezzetli 6 şerbetli tatlı

Kalori derdini unutturacak en lezzetli 6 şerbetli tatlı

Yemeklerinizin lezzetini ikiye katlayacak gizli kalmış 4 yöntem

Makarna suyuna limon sıkarsanız...

Selçuklu mutfağının unutulan lezzeti: Kenevir helvası

Selçuklu mutfağının unutulan lezzeti: Kenevir helvası

Tuzun tuzla buz ettiği 5 problem

Tuzun tuzla buz ettiği 5 problem

Tereyağı ve margarin arasındaki fark nedir?

Tereyağı ve margarin arasındaki fark nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.