Çocuk yuvasına bağış yapmak şartıyla uzlaştılar

İ.D.Ç'nin şikayeti üzerine bir süre önce A.K. hakkında "hakaret, tehdit ve yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonrası dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı ile yapılan görüşmelerde, taraflar edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini iletti.

Bunun üzerine şikayetçi İ.D.Ç, A.K'nin Trabzon Fatih Çocuk Yuvasına bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden A.K'nin aldığı çeşitli spor malzemelerini kuruluşa teslim etmesi ve müştekiden özür dilemesi üzerine dosya kapandı.

