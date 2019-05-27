Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...

Uzun yıllardır fitness yaptığını anlatan Dombaycı, hem antrenörlük yaptığını hem de birçok ulusal organizasyona katılıp, çeşitli dereceler elde ettiğini kaydetti.

Mustafa Dombaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken çok zayıf olduğu yıllarda kilo almak isteyince vücut geliştirme sporuyla tanışınca hayatının farklı bir yönde ilerlediğini söyledi.

Mustafa Dombaycı, bu yıl ilk kez bir uluslararası organizasyona katılarak, Dünya Amatör Vücut Geliştirme Birliği (WABBA) tarafından 18-19 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 2019 WABBA Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Bir süre sonra kentteki bazı spor salonlarında yarı zamanlı olarak fitness antrenörlüğü yapmaya da başlayan Dombaycı, bu sırada çeşitli ulusal organizasyonlara katılarak, dereceler elde etti.

Dombaycı, üniversite eğitimini almak için geldiği Mersin'de de bu spordan kopmayarak kendisini geliştirdi.

KKTC'de düzenlenen 2019 WABBA Dünya Şampiyonası'yla ilk kez uluslararası bir organizasyonda yarıştığını ifade eden Dombaycı, "Benim için çok iyi deneyim oldu. Kendi kategorimde birçok ülkeden 15 sporcuyla yarıştım. Onların arasından birinci olmak beni çok mutlu etti, gururlandırdı. İlk kez uluslararası bir organizasyonda yarıştım. Şampiyonluğun ardından açtığım Türk bayrağı benim için onur vericiydi, her şeyden öte muhteşem bir andı." diye konuştu.

Dombaycı, vücut geliştirme sporunun olimpik olmaması nedeniyle "amatör" bir spor olarak bilindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak her geçen yıl biraz daha ileriye gidiyoruz. Sporcular ve antrenörler olarak daha çok bilinçlenmeye başladık. Geleceğe umutla bakabiliyoruz çünkü vücut geliştirme her sene gittikçe gelişiyor. En büyük hedefim, dünyanın en büyük vücut geliştirme şampiyonası olarak nitelendirilen, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Mr. Olympia Şampiyonası'na katılmak." (AA)

