Çocuklar, Çocuk Hakları Hatıra Ormanına fidan dikti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyelerince, Toroslar ilçesindeki Anıttepe Parkında bulunan Çocuk Hakları Hatıra Ormanına 200 adet fidan dikildi.

Çocuk Hakları Çocuk Komitesince, ’temiz çevre yeşil doğa’ sloganı ile başlatılan fidan dikme etkinliklerinin, yıl boyunca çeşitli ilçelerde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, ’Hobi bahçeleri’ projesi kapsamında, çocukların ağaçla, toprakla, fidanla buluşmasını hedeflediklerini söyledi. Projenin sadece ormanlık alanlarda değil, şehrin kamuya açık yerlerinde de devam edeceğini kaydeden Sarı, "Böylece çevre ve doğa sevgisiyle büyümüş çocuklarımızla, gelecek nesillerimize güzel bir dünya bırakmak istiyoruz. Çocuklarımıza toprakla, fidanla ve çiçekle buluşmalarına imkan sağlıyoruz" dedi.



