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Çocuklar Duymasın’da Yasemin karakterini canlandırmıştı! Şimdi bakın ne iş yapıyor?

23.09.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç Acemi bir zamanlara damga vuran, başrollerinde ünlü oyuncular Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı "Çocuklar Duymasın" adlı dizide rol almıştı. Söz konusu dizide "Yasemin" karakterine hayat veren Meriç Acemi, mesleki anlamda yıllar içerisinde kendini oldukça geliştirdi. İşte detaylar...

Çocuklar Duymasın’da Yasemin karakterini canlandırmıştı! Şimdi bakın ne iş yapıyor?

Çocuklar Duymasın adlı dizide Meriç Acemi'nin canlandırdığı "Yasemin" karakteri, Vatan Şaşmaz'ın canlandırdığı "Engin" karakterine platonik aşık ve patronu fıs fıs İsmail'in ilgisinden kaçan bir kadındı. Seyircilerin belleğine kazınan Çocuklar Duymasın dizisinde rol alan Acemi'nin şimdilerde ne iş yaptığını ve hangi projelere imza attığını duyanlar şaşırıyor.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN YASEMİN'İ MERİÇ ACEMİ NE İŞ YAPIYOR?

Meriç Acemi, 16 Ocak 2002 - 11 Nisan 2019 tarihleri arasında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı uzun soluklu dizinin kamera önünde yer almasının ardından, kariyerine şimdilerde de kamera arasında devam ediyor. Yıllardır senaristlik yapan Meriç Acemi imza attığı başarılı projeler sayesinde aranan isim haline geldi. Acemi, başrollerinde Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun yer aldığı "Kiralık Aşk" dizisinin senaryosunu yazdı. Sonrasında ise popüler dizilerden biri olan "Erkenci Kuş"un senaristliğini yaptı. Acemi; Aşk Ekmek Hayaller, Mihrap Yerinde ve Ufak Tefek Cinayetler dizilerinin de senaryolarını kaleme aldı.

MERİÇ ACEMİ KİMDİR?

4 Haziran 1980, İstanbul doğumlu Meriç Acemi 41 yaşındadır. Gerçek adı Meriç Taşçıoğlu olan Acemi, Türk senaryo yazarı ve oyuncudur. Acemi Galatasaray Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği, London School of Arts Robert McKee's Story mezunudur.


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