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Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

09.06.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisi konusu ve oyuncularıyla bir döneme damga vurdu. Dizide dominant teyze Gönül rolüne hayat veren Zeyno Günenç, son haliyle görenleri şaşırttı.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Çocuklar Duymasın dizisi 7'den 77'ye herkesin ilgiyle takip ettiği uzun soluklu dizilerden biriydi. 9 sezon ekranlarda olan Çocuklar Duymasın dizisi 464 bölüm yayınlandı. Dizide, Özgür Ozan'ın canlandırdığı Light Selami karakterinin eşi dominant Gönül'e hayat veren Zeyno Günenç, adeta yıllara meydan okudu.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Oyunculuk hayatı boyunca birden fazla projede yer alan Zeyno Günenç, Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü olarak akıllara kazındı.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

2002'de başlayan Çocuklar Duymasın'ın ardından Avrupa Yakası, Çocuklar Ne Olacak, Doktorlar, Tatlı İntikam gibi dizilerde de yer alan Günenç, son haliyle şaşırttı.
Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Şimdilerde 54 yaşında olan ekranların tanıdık siması Günenç, adeta yıllara meydan okudu.
Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Zeyno Günenç, 1996-1998 yılları arasında Okan Bayülgen ile evli kaldı.
Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

2017'de ise Gilles Kanert ile hayatını birleştirdi.

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

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Zeyno Günenç
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