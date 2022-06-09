Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi Zeyno Günenç son haliyle şaşırttı! Adeta yıllara meydan okudu...

Çocuklar Duymasın dizisi 7'den 77'ye herkesin ilgiyle takip ettiği uzun soluklu dizilerden biriydi. 9 sezon ekranlarda olan Çocuklar Duymasın dizisi 464 bölüm yayınlandı. Dizide, Özgür Ozan'ın canlandırdığı Light Selami karakterinin eşi dominant Gönül'e hayat veren Zeyno Günenç, adeta yıllara meydan okudu.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Oyunculuk hayatı boyunca birden fazla projede yer alan Zeyno Günenç, Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü olarak akıllara kazındı.

2002'de başlayan Çocuklar Duymasın'ın ardından Avrupa Yakası, Çocuklar Ne Olacak, Doktorlar, Tatlı İntikam gibi dizilerde de yer alan Günenç, son haliyle şaşırttı.



Şimdilerde 54 yaşında olan ekranların tanıdık siması Günenç, adeta yıllara meydan okudu.



Zeyno Günenç, 1996-1998 yılları arasında Okan Bayülgen ile evli kaldı.



2017'de ise Gilles Kanert ile hayatını birleştirdi.





