Çocuklar Duymasın'ın psikolog Sinan'ı Nejat Birecik, oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Psikolog karakteriyle hafızalara kazınan ünlü Nejat Birecik, yeni mesleğiyle şaşırttı.
En son 2013 yılında Tatar Ramazan dizisiyle ekranlara gelen Nejat Birecik, 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı. 2018 yılına kadar bu görevi sürdüren Birecik, Edebi Kurul'da görev yapan yazar İskender Pala ile repertuvar konusunda anlaşmazlık yaşayınca, İskender Pala, ünlü oyuncunun görevden alınması için baskı yaptı. Yaşanan gerilimin ardından Nejat Birecik'in görevine son verildi.
Şimdilerde hayatının merkezine tiyatroyu koyan Birecik, 8 yıldır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.
Nejat Birecik, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. İskenderun Anadolu Lisesi'nde okuyan oyuncu, tiyatro ile lise yıllarında tanıştı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı. Ardından; Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Güngör Dilmen gibi ünlü isimlerin öğrencisi oldu.
Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Bir süre ABD'de yaşayan oyuncu, Türkiye'ye döndükten sonra dizilerde rol aldı. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna dahil oldu. 2004 yılında genel sanat yönetmeni yardımcısı ve yönetim kurul üyesi oldu. 2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği görevini, 2012 yılına kadar devam ettirdi. 2014 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı ancak 2018 yılında görevden alındı. 2000 yılında Hilal Birecik ile evlenen oyuncunun, Defne adında bir kızı var.
Nejat Birecik'in rol aldığı yapımlar:
Televizyon
2013 Tatar Ramazan
2012 Seksenler
2010 Çocuklar Duymasın 2010
2008 Canım Ailem
2007 Son Tercih
2007 Zoraki Koca
2006 Kız Babası
2005 Erkek Tarafı
2004 Çocuklar Ne Olacak
2004 Sihirli Lamba
2003 Alacakaranlık
2002 Çocuklar Duymasın
2002 Koçum Benim
2002 Vaka-i Zaptiye
2001 Yeditepe İstanbul
2001 Şen Kahkahalar
2000 Eyvah Kızım Büyüdü
1999 Aşkın Dağlarda Gezer
1993 Hastane
1990 İz Peşinde
Filmler
2010 Memlekette Demokrasi Var
2006 Sınav
2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
2004 Hababam Sınıfı Askerde
2000 Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
1999 Güle Güle
1999 Hayal Kurma Oyunları
1990 Küçük ve Sonsuz Yürek
Okuyucu Yorumları 0 yorum