Çocuklar Duymasın'ın psikolog Sinan'ı Nejat Birecik, oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleği şaşırttı

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Psikolog karakteriyle hafızalara kazınan ünlü Nejat Birecik, yeni mesleğiyle şaşırttı.

NEJAT BİRECİK ŞİMDİ NE YAPIYOR?

En son 2013 yılında Tatar Ramazan dizisiyle ekranlara gelen Nejat Birecik, 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı. 2018 yılına kadar bu görevi sürdüren Birecik, Edebi Kurul'da görev yapan yazar İskender Pala ile repertuvar konusunda anlaşmazlık yaşayınca, İskender Pala, ünlü oyuncunun görevden alınması için baskı yaptı. Yaşanan gerilimin ardından Nejat Birecik'in görevine son verildi.

Şimdilerde hayatının merkezine tiyatroyu koyan Birecik, 8 yıldır kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.

NEJAT BİRECİK KİMDİR?

Nejat Birecik, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. İskenderun Anadolu Lisesi'nde okuyan oyuncu, tiyatro ile lise yıllarında tanıştı. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro eğitimi aldı. Ardından; Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Güngör Dilmen gibi ünlü isimlerin öğrencisi oldu.

Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Bir süre ABD'de yaşayan oyuncu, Türkiye'ye döndükten sonra dizilerde rol aldı. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna dahil oldu. 2004 yılında genel sanat yönetmeni yardımcısı ve yönetim kurul üyesi oldu. 2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği görevini, 2012 yılına kadar devam ettirdi. 2014 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı ancak 2018 yılında görevden alındı. 2000 yılında Hilal Birecik ile evlenen oyuncunun, Defne adında bir kızı var.

Nejat Birecik'in rol aldığı yapımlar:

Televizyon

2013 Tatar Ramazan

2012 Seksenler

2010 Çocuklar Duymasın 2010

2008 Canım Ailem

2007 Son Tercih

2007 Zoraki Koca

2006 Kız Babası

2005 Erkek Tarafı

2004 Çocuklar Ne Olacak

2004 Sihirli Lamba

2003 Alacakaranlık

2002 Çocuklar Duymasın

2002 Koçum Benim

2002 Vaka-i Zaptiye

2001 Yeditepe İstanbul

2001 Şen Kahkahalar

2000 Eyvah Kızım Büyüdü

1999 Aşkın Dağlarda Gezer

1993 Hastane

1990 İz Peşinde

Filmler

2010 Memlekette Demokrasi Var

2006 Sınav

2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

2004 Hababam Sınıfı Askerde

2000 Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

1999 Güle Güle

1999 Hayal Kurma Oyunları

1990 Küçük ve Sonsuz Yürek



