MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çocuklar Duymasın'ın Selçuk'u Mehmet Auf oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk'u Mehmet Auf oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

18.10.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Selçuk' karakterine hayat veren Mehmet Auf, oyunculuğu bıraktı. Mehmet Auf'un yeni mesleğini duyanlar şaşıp kalıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk'u Mehmet Auf oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

2002-2019 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Çocuklar Duymasın dizisinde 'Selçuk' karakterini canlandıran Mehmet Auf, kendisine bambaşka bir kariyer belirledi.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

1965 yılında Ankara'da doğan Mehmet Auf, ODTÜ'de Makine Mühendisliği okumuş, Kaliforniya'da Yapay Zeka konusunda yüksek lisans yapmıştı. Türkiye'ye döndükten sonra İktisat konularında da çalışmalar yapan Auf, Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Selçuk' karakteriyle oyunculuğu deneyimlemişti.

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk'u oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Milyonların 'Selçuk Bey' olarak tanıdığı Mehmet Auf, oyunculuğun ardından bir süre üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Auf, şimdilerde motivasyon konuşmacısı olarak çeşitli organizasyonlara katılıyor.

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk'u oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Kişisel gelişim konularında yazılar kaleme alan eski oyuncunun, birden fazla kitabı bulunuyor.

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk'u oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Sosyal medyada epey aktif olan Mehmet Auf'un, Instagram'da 20 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk'u oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk'u oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın'ın Selçuk'u oyunculuğu bıraktı! Yeni mesleğine çok şaşıracaksınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş iddia: Nusret Gökçe davayı kaybetti! Eski çalışanlarına ödeyeceği para...Flaş iddia: Nusret Gökçe davayı kaybetti! Eski çalışanlarına ödeyeceği para...
Uzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeliUzman isim uyardı! Erkeklerde daha tehlikeli
Şaşırtan itiraf! "İsrail'de asker kaçağıyım"Şaşırtan itiraf! "İsrail'de asker kaçağıyım"
Anahtar Kelimeler:
atv Kanal D
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

Dünyada enerji krizi: Bu kış Türkiye'de elektrikler kesilebilir

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.