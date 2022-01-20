Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Siirt'te yaptırılan anaokulu açıldı

SİİRT (AA) - Sanatçı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Siirt'in Baykan ilçesinde yaptırılan anaokulu hizmete alındı.

Fatih İlkokulu bahçesinde "Çocuklar Gülsün Diye Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu" adı verilen anaokulunun açılışına Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı, sanatçı Gülben Ergen, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hacıbektaşoğlu, törende, okulun yapımına vesile olan herkese teşekkür etti.

Eğitimi desteklemeyi sürdüreceklerini, okula bilim insanı Cüceloğlu'nun isminin verilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını aktaran Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz ne yapıyorsak çocuklarımız için, geleceğimiz için yapıyoruz. Prof. Dr. Cüceloğlu tüm ömrünü eğitime adamış bir insan. Bunları herkes başaramaz. Bütün Siirt adına, çocuklarımız ve annelerimiz adına, milletimiz adına kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel anaokulunu, çocuklar gülsün diye Baykan ilçesinin Fatih İlkokuluna armağan edenlere teşekkür ediyorum."

- Gülben Ergen gözyaşlarına hakim olamadı

Sanatçı Gülben Ergen de dedesinin Siirtli olduğunu ve geçmişte burada avukatlık yaptığını belirterek, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için 81 ilde hedefledikleri anaokulunun 41'incisinin Siirt'te yapıldığını aktaran Ergen, burada yaklaşık 100 öğrencinin eğitim göreceğini belirtti.

Ergen, törenin sonunda Doğan Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Cüceloğlu'nun kaleme aldığı mektubu okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

Ergen ve beraberindekiler açılışın ardından sınıfları gezdi, öğrencilerle bir araya geldi.

Tören, Vali Hacıbektaşoğlu'nun Ergen'e plaket vermesiyle tamamlandı.

