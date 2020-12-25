YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Ağrı'da

Çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Ağrı'da

AĞRI HABERLERİ  | 25.12.2020 18:05 | Son Güncelleme

Çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Ağrı'da

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde doğu ve güneydoğu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Ağrı'ya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, ve içinde parmak maç, mangala, ve seksek gibi çeşitli oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, yapılan çalışmanın çok anlamlı olduğunu ve bu oyuncaklarla çocukların daha iyi vakit geçirebileceklerini söyledi.

Oyuncakların çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını belirten Ersöz, "Çocuklarımızın bir kısmına bugün oyuncakları dağıttık. Toplamda 300 çocuğumuzun evine giderek bu oyuncakları onlara ulaştıracağız. Biz çocuklarla evlerinde bu oyunları oynayacağız çünkü herkesin anne ve babası olmayabilir." diye konuştu.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot ise "Hediye Karavanı"nın 14 ili kapsadığını ve çocukları sevindirmenin kendilerini daha çok mutlu ettiğini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne kızı bir de sokakta görün! Anne kızı bir de sokakta görün!
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'

Ağrı Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:20
Öğle
12:13
İkindi
14:35
Akşam
16:56
Yatsı
18:20

Ağrı Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
Şükran Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Elıf Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.