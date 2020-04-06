Çocuklar için zararlı olmayan atıştırmalıklar nelerdir?

Sindirim sisteminin sağlıklı çalışma için, yiyecekler tüketildikten sonra öğün araları, kişiye göre değişiklik olsa bile yaklaşık 4 ile 8 saat arası olmalıdır. Fakat çocuklarda metabolizma hızlı ve enerji ihtiyacı çok olduğu için sindirim işlevi 3 saate kadar kısalabilmektedir.

Dr. Fevzi Özgönül "Sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için yiyecekler tüketildikten sonra özellikle hareketli ve oyun oynayan çocuklarda daha hızlı acıkma bu nedenle oluşabilir. Bu durumda çocuğun yeni bir öğün alması yerine, öğün arasında bir atıştırmalık alarak gerekli enerjiyi sağlaması daha uygun olur” dedi.

İnsanoğlunun çok değişik besin grupları ile beslenen ve bu besinleri sindirerek tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar güçlü bir sindirim sistemine sahip olduğunu ifade eden Dr. Özgönül, "Fakat zararlı atıştırmalıklar, abur cubur tabir ettiğimiz çok kolay şekere dönebilen gıdalar, tatlılar, çikolatalar, unlu gıdalar ve aşırı meyve ile bu mükemmel sindirim sistemini kolaylıkla tembelleştirebiliriz. Sindirim sistemi tembelleştiğinde; artık ekmeksiz doymayız, çok sık acıkırız, tatlı ve hamur işi gıdalar dışındaki yiyeceklere karşı isteksiz oluruz. Sonuç olarak sağlıksız bir sindirim sistemi obezite ve birçok metabolik hastalık diyebiliriz. İşte bu nedenle özellikle çocuklarımızı bu tuzaktan korumak için onların acıktıklarında yemesi için sağlıklı atıştırmalıkları seçmeliyiz. Böylece sindirim sistemlerini her zaman sağlıklı ve güçlü tutabiliriz. Sağlıklı atıştırmalıklar kolayca şekere dönmeyen ve içeriğinde hem protein, hem yağ, hem de karbonhidratı bir arada barındıran yiyeceklerdir” diye konuştu.