Çocuklar uzaktan eğitim ile Kur'an-ı Kerim öğreniyor

"Camiye gidip Kur'an öğreniyorduk, oyun oynuyorduk, resim yapıyorduk. Günümüz güzel geçiyordu, o günleri özlüyorum. Virüs yüzünden camilere gidemiyoruz. Diyanet TV'den Kur'an-ı Kerim dersi aldık. Çok güzel bir uygulama, her gün aynı saatte televizyonu açıp Kur'an dinleyeceğim ve dinimi öğreneceğim."

Diyanet TV üzerinden verilen ilk dersleri dinleyen öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra inanç, ibadet, siyer ve ahlak gibi dini ve manevi değerleri de öğrenecek.

Ali Hüseyin Akdağ, Kovid-19 nedeniyle bu yaz Kur'an-ı Kerim dersleri için camiye gidemediğini söyledi.

Uzaktan eğitime sürekli katılacağını belirten Akdağ, "Bu kurslarda dinimi öğreneceğim ve Kur'an derslerimi daha da geliştireceğim." dedi.

Musa Kaya ise, "Diyanet TV'de başlayan dersleri izledim. Diğer günlerde de saatinde izlemeye devam edeceğiz. Bu eğitimler dinimi daha iyi öğrenmemi sağlayacak ve Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okumamı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Baba Hatip Akdağ da, 4 çocuğunun eğitim gördüğünü, salgın nedeniyle okul derslerini EBA TV üzerinden gördüklerini söyledi.

Şimdi de Diyanet TV üzerinden çocuklarının uzaktan dini eğitimlerini alacağını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Önceden EBA üzerinden uzaktan eğitim yapılıyordu, şimdi de Diyanet TV üzerinden Kur'an-ı Kerim derslerinin verilmesi çok iyi oldu. Çocuklar evde pandemiden uzak, daha sağlıklı bir şekilde bu güzel uygulamadan faydalanıyor. Camiye gitmeleri daha güzeldi, hocaları ve arkadaşları vardı. Şimdi ise gidemedikleri için uzaktan ders alıyor, bu da çok güzel bir uygulama."