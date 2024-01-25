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Çocuklar ve gençler için 24 yeni tesis

İHA İHA
25.01.2024 14:12 | Son Güncelleme:
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Derince’de inşa edilen spor alanları ile 24 ayrı bölgede çocuklar ve gençlerin güvenle spor yapabilecekleri alanlar oluşturuldu.

Çocuklar ve gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni spor alanlarının oluşturulduğu Derince’de ilk etapta 5 noktada çalışmalar tamamlandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün talimatları doğrultusunda Çenedağ Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Hıdır Akdeniz Parkı, Çınarlı Mahallesi Zeki Akkulakoğlu Parkı, Mersincik Mahallesi Girayhan Parkı’na suni çim futbol sahaları inşa edildi. Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Şehit Kubilay Orhan Parkı’na yapılan suni çim futbol sahası da çocuklar ve gençlere en güzel şekilde hizmet veriyor. Yine yapılan çalışmalar kapsamında suni çim futbol sahasının inşa edildiği bölgelerden olan İbni Sina Mahallesi Muhtar Ali Keleş Parkı’na ayrıca basketbol sahası da yapılarak kullanıma açıldı.

İlk etapta 5 ayrı tesisin çocuklar ve gençler için kullanıma sunulduğu Derince’de ikinci etap çalışmaları ile 11 ayrı bölgeye daha yeni spor alana daha inşa edildi. İlçede ikinci etap düzenlemeleri ile suni çim futbol sahalarının yapıldığı Çınarlı Mahallesi Topçular Parkı, Yavuz Sultan Mahallesi Mahmut Kılıçdoğan Parkı, Sırrıpaşa Mahallesi Uzunoğlu Sokak Parkı, Sırrıpaşa Mahallesi İlyas Bayraktutar Parkı, Çınarlı Mahallesi Hüseyin Gülseven Parkı, Yenikent Mahallesi Barış Manço Sokak Parkı, Yenikent Mahallesi Araptepe Sokak Parkı, Çınarlı Mahallesi Bosna Yıldız Parkı, İbni Sina Mahallesi Zorlu Sokak Parkı ve Fatih Sultan Mahallesi Çenedere Parkı’ndaki halı sahalar çocuklar ve gençlerin kullanımına sunuldu.

Yapılan son etap düzenlemeleri ile Derince’ye 8 yeni spor alanı daha kazandırıldı. Başkan Aygün’ün öncülüğünde gerçekleşen çalışmalarla Yenikent Mahallesi Şehit Mustafa Semerci Parkı, Dumlupınar Mahallesi Sadık Ahmet Parkı, Yenikent Mahallesi Araptepe Yaşam Alanı, Fatih Sultan Mahallesi Şehit Osman Gazi Çetingöz İmam Hatip Lisesi, Yavuz Sultan Mahallesi Erdağı Sokak Parkı’na futbol ve basketbol sahaları inşa edildi. Yine Sırrıpaşa Öğretmenler Vadisi, Fatih Sultan Mahallesi Tepe Parkı ve Yenikent Mahallesi Serpil Sokak Parkı’na inşa edilen futbol sahaları da güvenle spor yapabilmeleri için çocuklar ve gençlerin hizmetine sunulurken, ilçedeki spor alanı sayısı 24’e yükseldi.

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