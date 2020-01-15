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  4. Çocuklara hayvan sevgisi semineri

Çocuklara hayvan sevgisi semineri

İZMİR HABERLERİ  | 15.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kentteki anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri düzenlenirken, çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçlayan programda öğrenciler hem eğlendi, hem öğrendi.Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kentteki anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri düzenlenirken, çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı amaçlayan programda öğrenciler hem eğlendi, hem öğrendi.
Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan eğitim seminerleri çerçevesinde Sıdıka Dilek Üstün Anaokulu, Belkıs Hitay Anaokulu ve Fethi Sekin İlkokulu’nda öğrencilerle buluşan veterinerler, video gösterimi ve soru cevaplarla miniklerin akıllarındaki soruları yanıtladı.
Farklı zamanlardaki etkinliklerde çocuklara hayvan sevgisi, hayvanların beslenmesi, korunması, bakımı ve hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar gibi konularda bilgi verildi. Bugüne kadar binlerce öğrenciye ulaşan ekipler, duyarlı bireyler yetişmesine katkı sağlayarak, hayvan sevgisini erken yaşta kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Bayraklı Belediyesi olarak sahipsiz hayvanların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik faaliyetlere ve bu kapsamda öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinliklere devam edeceklerini ifade eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla çocuklarımızın gelişimlerine ve hayvan sevgisi kazanıp, bilgilenmelerine yardımcı oluyoruz. Gerek okullarda, gerekse hayvan barınağımızda düzenlenen etkinliklerde veteriner hekimlerimiz öğrenci çocuklarımızla bir araya geliyor. Onlara hayvanları sevmenin önemini ve bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini anlatıyoruz. Amacımız; çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak" dedi.

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