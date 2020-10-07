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Çocuklara ilk 6 ay verilecek en büyük armağan anne sütü

BİLECİK HABERLERİ  | 07.10.2020 13:26 | Son Güncelleme

Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, ilk 6 ay boyunca bebeklere sadece anne sütü vermek onlara sunulabilecek en değerli armağan olduğunu söyledi.
Ekim ayının ilk haftasından kutlanan Dünya Emzirme Haftası nedeniyle Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir program düzenlendi. Programda anne sütünün faydalarına dikkat çekildi. Hafta hakkına bir açıklama yapan İl Müdürü Keskin, "Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmesini sağlıklı yaşam için şart koşmakta ve her yıl ekim ayının ilk haftasını Dünya Emzirme Haftası olarak kutlamaktadır. İlk 6 ay boyunca bebeklerimize sadece anne sütü vermek onlara sunabileceğimiz en değerli armağandır. Altıncı aydan sonra ek gıdalara başlanmasıyla beraber, emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi ayrı bir önem taşır. Her annenin sütü, kendi bebeği için en uygun besindir. Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, vitamin gibi her türlü besin değerini içeren ideal besin kaynağıdır. İçindeki koruyucu maddeler nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur. Anne sütü ve doğumdan sonra gelen kolostrum (ağız sütü) bebeğin ilk aşısı niteliğinde olup, yüksek protein ve vitamin içeriği ile bebeğin beslenmesini sağlayarak ishal, soğuk algınlığı, öksürük gibi hastalıklara karşı korur" dedi.
"Unutmayın anne sütü almak her bebeğin hakkıdır"
İl Müdürü Keskin açıklamasının devamında, "Anne sütünün erken kesilmesinin veya erken dönemde ek besinler verilmesinin sık rastlanan nedenleri, annelerin emzirmede güçlüklerle karşılaştıklarında nasıl davranacaklarını bilmemeleri veya sütünün yetersiz olduğunu düşünmeleridir. Bu konuda anneler, hem aileleri ve toplum tarafından hem de sağlık sistemi tarafından desteklenmelidir. Bu nedenle amacımız emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesi ve yapay beslenmenin çocuk sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin halkımıza duyurulması ve annelerimizin bilinçlenmesine katkıda bulunmaktır. Unutmayın anne sütü almak her bebeğin hakkıdır" dedi.

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