Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı

Kanada merkezli çizgi roman yayıncılık şirketi Koyama Press tarafından Aaron Leighton imzasıyla basılan 'Çocukların Şeytanlar Kitabı', Uluslararası Exorcists Birliği (AIE) ve ebeveynler tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu yılın başlarında yayınlanan tuhaf kitap, 5 ila 10 yaş aralığındaki çocukların çizebileceği basitlikte, bir dizi basit sembol kullanarak 'sözde sorunları' çözmek için şeytan çağırmayı gösteriyor.

Kitapta çocuklar, akşam yemeğini beğenmediklerinde gösterilen çizimlerle şeytan çağırarak daha güzel yemekler yiyebileceklerine inandırılıyor.

Ya da okula gitmek istemeyen çocuklara, ''Seni hasta etmesi için bir iblis çağır'' şeklinde ifade ve semboller yer alıyor.

Uluslararası Exorcists Birliği (AIE) Başkanı Peder Francesco Bamonte, 'Çocukların Şeytanlar Kitabı'nın şeytan çağırmayı sıradan ve tavsiye edilebilir bir hale getirdiğini belirtti.

Kitaba tepki gösteren Bamonte, ''Bir çocuğu iblis çağırmaya davet eden, oynaması için eline bir el bombası vermiş gibidir. Er ya da geç çocuk pimi çekecek ve bomba ellerinde patlayacak.'' dedi.

Bamonte'ye göre kitap, çocuklara şeytana ibadet etmeyi diğer inançlara normal bir alternatif gibi sunmaya çalışıyor. Bamonte,"Çocuklara şeytan yardım isteyin demekle bir suçludan yardım isteyin demek aynı şeydir" ifadesini kullandı.

