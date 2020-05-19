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Çocuklara yönelik masal yazma yarışması

KONYA HABERLERİ  | 19.05.2020 12:54 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle okul eğitimlerine evlerinde devam eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Benim Dünyam” temalı Masal Yazma Yarışması düzenliyor.Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sürecini evlerinde geçiren çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Çocuklara yönelik masal yazma yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle okul eğitimlerine evlerinde devam eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Benim Dünyam” temalı Masal Yazma Yarışması düzenliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sürecini evlerinde geçiren çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs sürecinde okula gidemeyerek evlerinde uzaktan eğitim alan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Benim Dünyam” temalı masal yazma yarışması düzenlediklerini belirtti.
Çocukların bu süreçte evde okul eğitimlerinin dışında kalan zamanlarda verimli vakit geçirmeleri için youtube kanalı üzerinden çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Altay, masal yarışması ile de çocukların edebi ve düşünsel yönlerini zenginleştirerek hayal dünyalarını kaleme almalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Altay, bütün çocukları yarışmaya katılmaya davet etti.
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmada her iki kategoride birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye ise 5 bin TL verilecek. Ayrıca mansiyon ödülü 3 bin TL, teşvik ödülü olarak da bin TL verilecek. Başvuruları 30 Haziran’a kadar sürecek yarışmanın ayrıntılı genel katılım koşullarına www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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