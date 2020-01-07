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  4. Çocuklarda erken tanı için EGG önemli

Çocuklarda erken tanı için EGG önemli

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Birimi Daire Başkanı Doç.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Birimi Daire Başkanı Doç. Dr. Olcay Güngör, çocuklarda EEG’nin önemli olduğunu ve hastalığa erken tanı koyulmasında faydalı olduğunu söyledi.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Birimi Daire Başkanı Doç. Dr. Olcay Güngör, EGG hakkında bilgi verdi. Muayene edilen hastalara, gerekli görüldüğü takdirde her gün rutin EEG (elektroensefalografi) ve video EEG monitörizasyon çekimi yapılabildiğini ifade eden Güngör, "EEG beynin elektriksel faaliyetini göstermek ve yorumlamak amacı ile yapılan tanı koydurucu bir tetkik. Çok sayıda elektrotların jel yardımı ile saçlı kafa derisinin belli bölgelerine yerleştirilmesi ve bir bilgisayar yardımıyla beyinin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi şeklinde oluşuyor. Elektrot yapıştırma acı verici bir işlem değil. EEG’de tetkik çekimi sonrasında, bir çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmesi gerekiyo" dedi.

"Epilepsi hastalığının tanısında EEG önemlidir”
Doç. Dr. Güngör, EEG beynin yapısal işlevlerinden çok fonksiyonel durumu hakkında bilgi verdiğini ve çocuklarda önemli olduğunu belirten Güngör, “Çocuklukta, özellikle bebeklikte ve erken çocukluk dönemlerinde yaşla değişen elektrik aktivite özelliklerinin tanınması ve bunların sıkıntı olarak görülmemesi gerekir. Bu da EEG’de uzmanlaşmış çocuk nörologları tarafından yapılabilir. EEG değerlendirmesi, deneyimsiz uzmanlar tarafından yapıldığı takdirde bazı normal elektrik dalgalanmalarının yanlış değerlendirilmesi sonucunda epilepsi olduğu şeklinde bir yoruma gidilebilir. Epilepsi hastalığının tanısında ve epilepsinin hangi türü olduğunun belirlenmesinde EEG önemlidir. Ayrıca epilepsiden ayırt edilemeyen hareketler, şuur kaybı, baygınlık, öğrenme bozuklukları, uyku bozuklukları, baş ağrıları ve bunun gibi durumların ayırt edilmesini sağlar” diye konuştu.

“Çocuklar kendiliğinden uyuyamazsa EEG dalgalarını etkilemeyen çeşitli ilaçlar verilebilir”
EEG’nin uykuda veya uyanık çekilebildiğini söyleyen Güngör, "Küçük yaştaki çocuklarda kayıt sırasında hareketlilik olması, istenen talimatlara uyum gösterememeleri nedeni ile çekim bozuklukları ortaya çıkması ve uyku sırasında beyindeki anormal elektriksel aktivitenin daha net ortaya çıkması nedeniyle uykuda EEG kaydı daha çok tercih edilir. Fakat bazı epilepsi türlerinde uyanık EEG çekmek zorunludur. EEG çekimi öncesi hastanın uykusuz kalması, çekim esnasında uyumasını kolaylaştıracağı ve anormal beyin dalgalarının ortaya çıkma olasılığını arttıracağı için uyku yararlıdır. Uykusuz kalma süresini aile çocuğun durumuna göre kendi ayarlayabilir. Çocukların aç bırakılmaması önerilir. Çocuklar kendiliğinden uyuyamazsa hastanın uyuması için EEG dalgalarını etkilemeyen çeşitli ilaçlar verilebilir. Uyumayan çocuklarda beyin aktivitesini etkilemesi ve deşarjları baskılamasından dolayı anestezik ilaçlar tercih edilmez" şeklinde konuştu.

“EEG radyasyon, elektrik etkisi yoktur ve beyine zarar vermez”
Doç. Dr. Güngör, “EEG ağrısız ve zararsız bir inceleme yöntemidir. Her yaşta insana EEG çekilebilir. EEG’de radyasyon, elektrik etkisi yoktur ve beyine zarar vermez. Saçların temiz olması kaliteli çekim için gereklidir. EEG çekim süresi, en az 20 ile 30 dakika içerisinde olabileceği gibi aynı anda nöbetin görülebilmesi için çok daha uzun süreli çekimler yapılabilir. Epilepsi ile takipli hastaların EEG çekimi öncesinde, antiepileptik ilaçlarını kullanmasında sakınca olmaz. Epilepsi tanısıyla takipli tüm hastaların kontrollerini önemsemelerini öneriyorum” dedi.

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