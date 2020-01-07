Çocuklarda erken tanı için EGG önemli

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Birimi Daire Başkanı Doç. Dr. Olcay Güngör, çocuklarda EEG’nin önemli olduğunu ve hastalığa erken tanı koyulmasında faydalı olduğunu söyledi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nöroloji Birimi Daire Başkanı Doç. Dr. Olcay Güngör, EGG hakkında bilgi verdi. Muayene edilen hastalara, gerekli görüldüğü takdirde her gün rutin EEG (elektroensefalografi) ve video EEG monitörizasyon çekimi yapılabildiğini ifade eden Güngör, "EEG beynin elektriksel faaliyetini göstermek ve yorumlamak amacı ile yapılan tanı koydurucu bir tetkik. Çok sayıda elektrotların jel yardımı ile saçlı kafa derisinin belli bölgelerine yerleştirilmesi ve bir bilgisayar yardımıyla beyinin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi şeklinde oluşuyor. Elektrot yapıştırma acı verici bir işlem değil. EEG’de tetkik çekimi sonrasında, bir çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmesi gerekiyo" dedi.

"Epilepsi hastalığının tanısında EEG önemlidir”

Doç. Dr. Güngör, EEG beynin yapısal işlevlerinden çok fonksiyonel durumu hakkında bilgi verdiğini ve çocuklarda önemli olduğunu belirten Güngör, “Çocuklukta, özellikle bebeklikte ve erken çocukluk dönemlerinde yaşla değişen elektrik aktivite özelliklerinin tanınması ve bunların sıkıntı olarak görülmemesi gerekir. Bu da EEG’de uzmanlaşmış çocuk nörologları tarafından yapılabilir. EEG değerlendirmesi, deneyimsiz uzmanlar tarafından yapıldığı takdirde bazı normal elektrik dalgalanmalarının yanlış değerlendirilmesi sonucunda epilepsi olduğu şeklinde bir yoruma gidilebilir. Epilepsi hastalığının tanısında ve epilepsinin hangi türü olduğunun belirlenmesinde EEG önemlidir. Ayrıca epilepsiden ayırt edilemeyen hareketler, şuur kaybı, baygınlık, öğrenme bozuklukları, uyku bozuklukları, baş ağrıları ve bunun gibi durumların ayırt edilmesini sağlar” diye konuştu.