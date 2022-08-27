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Çocuklarda idrar yolu taş hastalıkları tedavisi Medical Point Gaziantep’te

27.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi'nden Op. Dr. Akın Karagözoğlu: - "Bebeklere uygun çok ince endoskopik aletler ile taşın bulunduğu yere kadar gidilmekte, taş görülerek lazer enerjisi ile kırılmakta ve kırılan parçalar dışarıya çıkarılmaktadır"

İSTANBUL (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi'nden Op. Dr. Akın Karagözoğlu, bebek ve çocuklarda büyüklerde olduğu gibi idrar yolu taş hastalıkları olabildiğini belirterek, "Bebeğin bezinde pembe, kırmızı lekeler görülmesi ve bebekte anlamsız huzursuzluk ile fark edilir. Çocukluk çağında ise karın ağrısı, bulantı kusma, idrarda kanama yapabilmektedir.

Bu şikayetlerle başvuran hastaların ultrason kontrollerinde böbrek yerleşimli taş saptandığında ESWL dediğimiz şok dalgaları ile taş kırma girişimleri, idrar kanalına düşen taşlar için ise endoskopik girişimler gerekebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Karagözoğlu yaptığı açıklamada, bebek ve çocuklarda taş hastalıklarının genellikle anneler tarafından anlaşıldığını belirtti.

Bebek ve çocuklarda büyüklerde olduğu gibi idrar yolu taş hastalıkları olabildiğini, bu hastalıkların, bebeğin bezinde pembe, kırmızı lekeler görülmesi ve bebekte anlamsız huzursuzluk ile fark edildiğini ifade eden Karagözoğlu, "Çocukluk çağında ise karın ağrısı, bulantı kusma, idrarda kanama yapabilmektedir. Bu şikayetlerle başvuran hastaların ultrason kontrollerinde böbrek yerleşimli taş saptandığında ESWL dediğimiz şok dalgaları ile taş kırma girişimleri, idrar kanalına düşen taşlar için ise endoskopik girişimler gerekebilmektedir." ifadelerini kullandı.

Karagözoğlu, bu müdahalelerin tamamen kapalı olarak gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bebeklere uygun çok ince endoskopik aletler ile taşın bulunduğu yere kadar gidilmekte, taş görülerek lazer enerjisi ile kırılmakta ve kırılan parçalar dışarıya çıkarılmaktadır. Çocuklarda böbrek daha hareketli ve küçüktür, idrar kanalı ince ve bilhassa üst üreter duvarı zayıf olduğu için taş, çocuk girişimleri konusunda deneyimli olan hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Tersi bir durumda, hayati risk taşıyan ciddi sorunlar görülebilir. Bu nedenle çocuklarında taş saptanan ailelerin bir çocuk ürolojisi uzmanına başvurması uygun olacaktır.’’

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