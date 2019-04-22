Genetik faktörlere müdahale edemeyiz ancak beslenmeyi kendi kontrolümüz altında tutabiliriz. Çocuklarınıza sağlıklı bir gelecek sunmak istiyorsanız onları bu 7 yiyecek, içecekten uzak tutmalısınız!

Çocuklarda kansere zemin hazırlayan 7 besin

Patates kızartması Yüksek oranda akrilamid içeren patates kızartması düzenli olarak tüketildiğinde damar sertliğine ve kansere neden olabilir.

Gıda boyalı şekerler Kimyasal madde içeren şeker ve çikolatalar, çocuklar için son derece tehlikelidir. Diş çürümesinden astıma kadar sağlık problemlerine neden olan bu yiyecekler kanser, hipertansiyon, romatizma ve diyabete de zemin hazırlar.

Ton balığı Pratik olması nedeniyle sıklıkla tercih edilse de aslında fazla tüketimi zararlıdır. Sinir sisteminde harabiyete ve kalp hastalıklarına neden olabilir.

Cips Kanserden obeziteye, diyabetten alzheimer'a kadar birçok ciddi sağlık problemine neden olabilir. Çocuklarınızı cipsten uzak tutun.

Asitli içecekler Ciddi mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir. Aynı zamanda obezitenin de habercisidir.

İşlenmiş gıdalar İçinde sodyum nitrit barındıran salam, sosis gibi yiyecekler son derece zararlıdır. Çocuklarınızı kesinlikle bu işlenmiş yiyecek türlerinden uzak tutmalısınız. Kansere davetiye çıkaran önemli yiyecek türleridir.