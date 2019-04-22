Genetik faktörlere müdahale edemeyiz ancak beslenmeyi kendi kontrolümüz altında tutabiliriz. Çocuklarınıza sağlıklı bir gelecek sunmak istiyorsanız onları bu 7 yiyecek, içecekten uzak tutmalısınız!
Çocuklarda kansere zemin hazırlayan 7 besin
Patates kızartması
Yüksek oranda akrilamid içeren patates kızartması düzenli olarak tüketildiğinde damar sertliğine ve kansere neden olabilir.
Gıda boyalı şekerler
Kimyasal madde içeren şeker ve çikolatalar, çocuklar için son derece tehlikelidir. Diş çürümesinden astıma kadar sağlık problemlerine neden olan bu yiyecekler kanser, hipertansiyon, romatizma ve diyabete de zemin hazırlar.
Ton balığı
Pratik olması nedeniyle sıklıkla tercih edilse de aslında fazla tüketimi zararlıdır. Sinir sisteminde harabiyete ve kalp hastalıklarına neden olabilir.
Cips
Kanserden obeziteye, diyabetten alzheimer'a kadar birçok ciddi sağlık problemine neden olabilir. Çocuklarınızı cipsten uzak tutun.
Asitli içecekler
Ciddi mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir. Aynı zamanda obezitenin de habercisidir.
İşlenmiş gıdalar
İçinde sodyum nitrit barındıran salam, sosis gibi yiyecekler son derece zararlıdır. Çocuklarınızı kesinlikle bu işlenmiş yiyecek türlerinden uzak tutmalısınız. Kansere davetiye çıkaran önemli yiyecek türleridir.
Hazır çorba
Birden çok işlemden geçirilerek toz haline getirilien bu çorbaların içinde onlarda katkı maddesi bulunur. Kansere sebebiyet verebilen bu kimyasal yiyeceği evinizden uzak tutun.
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