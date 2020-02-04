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Çocuklardan ‘Kukuli’ etkinliğine yoğun ilgi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 04.02.2020 10:46 | Son Güncelleme

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini sömestr tatili kapsamında 31 Ocak-01-02 Şubat tarihlerinde ‘Kukuli’ etkinliği ile karşıladı.Minik ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle buluşturan 39 Burda AVM, TRT Çocuk ekranlarında minklerin severek izledikleri ‘Kukuli’ etkinliği ile çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşattı.39 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği ‘Kukuli’, arkadaşları Tinky ve Minky’in en yeni maceraları, birbirinden eğlenceli öğretici çocuk şarkıları ile ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil sundu.

Lüleburgazlıları ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini sömestr tatili kapsamında 31 Ocak-01-02 Şubat tarihlerinde ‘Kukuli’ etkinliği ile karşıladı.
Minik ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle buluşturan 39 Burda AVM, TRT Çocuk ekranlarında minklerin severek izledikleri ‘Kukuli’ etkinliği ile çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşattı.
39 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği ‘Kukuli’, arkadaşları Tinky ve Minky’in en yeni maceraları, birbirinden eğlenceli öğretici çocuk şarkıları ile ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil sundu. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan ‘Kukuli’ etkinliği ile çocuklar hem eğlendiler hem de öğrendiler.
Çocuklar sömestr boyunca birbirinden keyifli ve öğretici etkinliklerle eğlenirken, çocuk olmanın tadını 39 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkarttılar.

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İmsak
06:46
Sabah
08:14
Öğle
13:30
İkindi
16:10
Akşam
18:36
Yatsı
19:58

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Onur Eczanesi
Merkez
Sokullu Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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