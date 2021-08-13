Çocuklardan yanan bölgelere fidan bağışı

Ankara Mamak Boğaziçi Merkez 4-6 yaş Kuran Kursu öğrencileri, yangın yaşanan bölgelere 1453 fidan bağışladı.

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan açıklamada, öğrencilerin, vakıf tarafından ülke genelinde yanan orman varlığının yeniden kazanılması için başlatılan "Bir İyilik Bir Fidan" kampanyasına katıldığı bildirildi.

Açıklamada, öğrencilerin kampanya kapsamında yanan bölgelere 1453 fidan bağışladığı aktarıldı.

Mamak Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Necmettin Saydan, ülke genelinde yanan ormanların toplumun her bireyini derinden etkilediğini ve çocukların da bu duruma duyarsız kalmadığını belirtti.

Yaşları küçük, ancak yürekleri kocaman öğrencilerin verdiği bu desteği çok anlamlı bulduklarını ifade eden Saydan, kampanyanın bir hafta daha devam edeceğini bildirdi.

Saydan, "Yavrularımız, yaptıkları bağışlarla ormanlar yansa da yakılsa da onları yeniden yeşertecek nesiller olduğunu ispatladılar. Gelecek nesiller adına ümit var oluyoruz." ifadesini kullandı.

