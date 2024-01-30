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Çocukları dijital tehlikelerden korumak için "Noktaları Birleştir" projesi başlatıldı

AA AA
30.01.2024 12:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) işbirliğinde başlatılan "Noktaları Birleştir" projesiyle çocukların dijital istismarına karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı ve önleyici politika önerileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Güllü, AA muhabirine, çocuk istismarıyla mücadele kapsamında bir süre önce hayata geçirilen "Dijitalde Çocuk İstismarı-Noktaları Birleştir" projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

UNICEF'in işbirliğinde yürütülen projeye, Türkiye'nin dört bir yanından baroların da destek verdiğini anlatan Güllü, federasyonun ihbar hattına özellikle son dönemde sadece kadına yönelik şiddet değil, çocuklara yönelik siber zorbalık ve istismar şikayetlerinin de geldiğine işaret etti.

Güllü, dijital dünyada hiçbir verinin silinmediğine, çocuklarla ilgili paylaşılan fotoğrafların, içeriklerin uzun yıllar burada kaldığına ve kötü niyetli kişilerin eline geçebildiğine vurgu yaparak, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Projemizle çocukların bilgilerinin, fotoğraf ve videolarının dijital mecralarda paylaşılmasının oluşturduğu riskler konusunda hem toplumsal farkındalık oluşturmayı hem de önleyici politika önerileri geliştirip yasal altyapının sağlamlaştırılmasını amaçlıyoruz. Çocuklarla ilgili dijital ortamlarda senelerce kalabilen içeriklere ilişkin UNICEF işbirliğinde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

"TİKTOK'LA İÇERİK PROSEDÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞÜYORUZ"

Proje kapsamında İzmir ve Hakkari barolarının çocuk hakları büroları ile çalışmaların başlatıldığını, uygulamanın İstanbul, Edirne, Gaziantep barolarıyla devam edeceğini aktaran Güllü, "Her yaştan kişinin ulaşabildiği Tiktok ve benzeri uygulamalarda çocukları mağdur haline getiren içerikler dolaşımda. Bu içerikler kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği gibi bir çocuğun yaşamı boyunca karşısına çıkma yönüyle de bir istismar konusu. Bu nedenle Tiktok'la bu tip paylaşımlarda içerik prosedürünün değiştirilmesine yönelik de görüşmeler yapıyoruz. Onlar da bu çalışmalarımıza destek vermek istiyor." dedi.

GÖZ MERCEĞİNDEN YAŞI SAPTAYACAK YAPAY ZEKA ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Çocuk istismarına ilişkin bir görüntü veya paylaşımın tespit edilmesi durumunda bu içeriğin hızla kaldırılmasına yönelik de sosyal medya platformlarına başvuruda bulunduklarını dile getiren Güllü, şunları kaydetti:

"Projeyle ayrıca sosyal medyada yetişkinlerin çocuklarla görüntülü görüşme gibi temaslarının önüne geçecek yapay zeka temelli bir sistemi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kişilerin göz merceğinden yaşını saptayacak bir sistem üzerinde çalışılıyor. Bu sayede eğer yabancı bir yetişkin küçük bir çocukla internette görüntülü temas kurmaya çalışırsa sistem otomatik olarak o kişinin görüşmesine engel koyacak"

Güllü, proje çerçevesinde toplanan verileri Adalet Bakanlığına da sunacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar

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