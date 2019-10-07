Çocukları için hepsini tek tek eliyle ördü!

Bizim Ramazan Bayramı'mızda çocuklar nasıl kapı kapı gezip şeker topluyorsa yabancılarda da Cadılar Bayramı adını verdikleri bayramda çocuklar ilginç kostümler giyip kapı kapı geziyor ve şeker topluyor. Bizim ailelerimiz çocularına şirin bayramlıklar alırken onlarda da aileler çocukları için özel kostümler hazırlıyor. İşte bunlardan biri de muhteşem bir anne olan Stephanie Pokorny. Bu anne ve ailesi Cadılar Bayramı'na kesinlikle takıntılı. Çocuklarına başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz kostümler ören anne, görenleri kendisine hayran bırakıyor.

"Her yıl, çocuklarım için gerçek bir tığ işi olan Cadılar Bayramı kostümleri yapıyorum. Bazen bu eşsiz kostümler klasik 80'lerin filmlerinden oluşabiliyor. O zamanlar hangi film veya oyuncak popüler ise." Diyen anne Stephanie, kostüm yapma tutkusunun nereden geldiğini de açıkladı. “Annem, çocukken benim için kostümlerimi yapıyordu ve onları giymek için heyecanlanmanın ötesinde bir his yaşadığımı hatırlıyorum. Çocuklarım için de aynı şeyi yapabilmem beni çok mutlu ediyor!”