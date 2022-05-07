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Çocukları yemekten zehirlendiği öne sürülen annenin en zor Anneler Günü

07.05.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restoranda yediği yemekten zehirlendiği ileri sürülen çocuklarından birini kaybeden anne, tedavisi devam eden diğer çocuğundan gelecek iyi haberi bekliyor - Anne Hasret Mercankaya: - "Ona kavuşmak için gün sayıyorum. Allah'tan tek dileğim, başka bir isteğim yok"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'in Gaziemir ilçesinde restoranda yedikleri yemeğin ardından zehirlendiği öne sürülen çocuklarından biri vefat eden 36 yaşındaki anne Hasret Mercankaya, tedavisi devam eden diğer çocuğundan gelecek haberi bekliyor.

Belçika'da yaşayan Hasret-Cihan Mercankaya çifti, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören 4 yaşındaki oğullarının sağlık durumunu takip etmek için Bornova ilçesindeki yakınlarının evinde kalıyor.

Nisan başında meme kanseri teşhisi konulan Hasret Mercankaya, kemoterapi tedavisine de başladı.

Hasret Mercankaya, daha önce çocuklarını getirdiği parkta, AA muhabirine, 20 Nisan'da toprağa verdikleri kızının acısının halen taze olduğunu, kendisi için Anneler Günü'nün çok zor geçtiğini ifade etti.

Tedavisine devam edilen oğlundan iyi haberler aldığını aktaran Mercankaya, "İlk zamanlar durumu kritik her an her şey olabilir diyordu doktorlar ama artık o risk kalktı. Şu an yoğun bakımda. Halen insanlar iyi düşünemiyor ama zor süreç vardı, o zor süreci atlattığımızı düşünüyorum." dedi.

Mercankaya, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde doktorlardan güzel haberler aldığını ve çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Ege, demişler gözlerini açmış, doktorların elini sıkıyormuş, ayaklarını kıpırdatıyormuş. Bilinci açıkmış şükürler olsun, dua eden herkesten Allah bin kere razı olsun." dedi.

Çocuğunu bir an önce görmeyi istediğini belirten Mercankaya, "Ona kavuşmak için gün sayıyorum. Allah'tan tek dileğim, başka bir isteğim yok." diye konuştu.

Mercankaya, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrenmesinin ardından kemoterapi tedavisi almaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Belki onun yanına giremem diye kemoterapi olmayı istemedim ama iyi haberlerini aldım. Herkes 'sen iyi ol çocuğun da iyi olacak. O çocuk sonra annesiz mi kalsın?' dedi. Çevremdeki insanların sayesinde böyle bir karar aldım, bugün ilk kemoterapiye başladım. Bu saatten sonra hayatımda artık bir tek oğlum var her şey onun için. Ece'm artık melek oldu. Kim suçluysa bedelini ödeyecek."

Oğlu Ege'nin sağlığına kavuşmasının ardından onu parka getirmek istediğini anlatan anne Mercankaya, "O kadar aktif ve güzel bir çocuk ki siz de anlayacaksınız ve onu tanıyacaksınız. Mükemmel bir çocuk canım oğlum. Çok özledim ona bir an önce sarılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Olay

13 Nisan'da İzmir'den Didim'e giderken Gaziemir'deki bir restoranda yedikleri yemekten zehirlendikleri öne sürülen Hasret Mercankaya ile 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğu Didim Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, çocuklardan 6 yaşındaki Ece sevk edildiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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